Tennis, Jannik Sinner si prepara a Montecarlo: obiettivo ATP Finals

Jannik Sinner torna a dare “segnali di vitalità” dopo le questioni legate alla sua assenza nella settimana di Coppa Davis 2023 a Bologna. La defezione dell’altoatesino ha fatto parlare anche troppo e il tennista italiano non ha mai risposto anche alla forte contrarietà manifestata da addetti ai lavori e non. L’obiettivo del 22enne di San Candido è molto chiaro: essere alle ATP Finals e cercare di scalare ulteriormente la classifica mondiale.

Attualmente Jannik è n.7 ma, tenuto conto dei problemi fisici di Holger Rune (n.4) e di Stefanos Tsitsipas (n.5), ci sono chance per dare l’assalto alla posizione n.4 e concludere l’anno in questo modo, cosa che non è mai riuscito ad alcun rappresentante nostrano della racchetta, in quanto Adriano Panatta e Francesca Schiavone (n.4 del mondo nel loro percorso) non furono in grado di confermare quel posizionamento al termine delle stagioni in cui si spinsero a tanto.

Oltre a ciò le agevolazioni sono legate agli accoppiamenti nel Master di fine anno e nel sorteggio del tabellone principale del prossimo Slam. Sinner non vuol lasciare nulla al caso e quindi la sua preparazione fisica, essendo ancora indietro da questo punto di vista rispetto ai suoi rivali più qualificati, deve proseguire nell’ottica di un rafforzamento ulteriore.

Gli allenamenti nel Principato sono stati proprio in questa chiave e, attraverso un post su Instagram, l’azzurro ha voluto informare i proprio followers della sua situazione dopo alcuni giorni di silenzio. Un video che lo ritrae intento a scambiare con Luca Nardi sul cemento di Montecarlo.

Di seguito il video:

VIDEO ALLENAMENTO DI JANNIK SINNER A MONTECARLO

Foto: LaPresse