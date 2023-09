Tennis, il calendario di Jannik Sinner con diverse variabili fino alle ATP Finals: cosa puÃ² cambiare nel percorso

Jannik Sinner sta perfezionando la propria preparazione in vista del suo ritorno in campo. Dopo aver dato forfait per la fase a gironi di Coppa Davis a Bologna, l’altoatesino non ha badato più di tanto alle polemiche legate alla sua assenza all’Unipol Arena e si è concentrato su quel che gli preme maggiormente: il tennis.

Il primo appuntamento in agenda, nella lunga trasferta asiatica, sarà l’ATP500 di Pechino, in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Un torneo che darà indicazioni sullo stato di forma del giocatore italiano, che ambisce a ipotecare la qualificazione alle ATP Finals, in modo da preparare al meglio la chiusura del 2023.

Nei fatti, le esigenze di classifica e lo stato di salute saranno le variabili nel percorso. Il rendimento prima a Pechino e poi a Shanghai andrà a orientare il restante percorso prima del Master al Pala Alpitour. Ci sono appunto i tornei di Anversa, Vienna e Parigi-Bercy e Jannik dovrà decidere a quale partecipare, considerando che il 1000 di Bercy non potrà essere “evitato”.

Vienna e Anversa sono le due alternative e la presenza nel torneo belga si lega molto probabilmente a una prestazione a Shanghai negativa. Se Sinner dovesse uscire subito in Cina e avesse esigenze di punti, anche per puntare al n.4 del ranking ATP, sul veloce indoor in questione lo vedremo, tenuto conto anche del particolare gradimento legato alla vittoria di due anni fa.

Vienna, però, ha un valore più importante in termini di punti (500) rispetto ad Anversa e anche questo sul piatto della bilancia peserà. In tutto questo, il vero punto di domanda sarà legato alla capacità di Sinner di sopportare questo tour de force, aspetto critico nella trasferta nordamericana che comunque gli ha regalato la prima vittoria 1000 della carriera.

CALENDARIO JANNIK SINNER

28 settembre-4 ottobre ATP500 Pechino

4-15 ottobre Masters1000 Shanghai

16-22 ottobre ATP250 Anversa

23-29 ottobre ATP500 Vienna

30 ottobre-5 novembre Masters1000 Parigi-Bercy

12-19 novembre ATP Finals a Torino (eventuali)

Foto: Janet McIntyre / Shutterstock.com