ATP Finals 2023, record di vendite nei biglietti per il Master al Pala Alpitour

L’appuntamento è fissato al 12 al 19 novembre. Nei giorni indicati avranno luogo a Torino, al Pala Alpitour, le ATP Finals di tennis, torneo tra i primi otto giocatori dal rendimento migliore del 2023, che si contenderanno l’ambito titolo sul veloce indoor piemontese.

Tutti alla caccia del campione in carica Novak Djokovic e si prevede una settimana di match molto interessante in cui ci saranno anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, costretto a saltare l’edizione 2022 per un infortunio, e il russo Daniil Medvedev. Ci sono buone possibilità che vi possa essere anche Jannik Sinner al via. L’altoatesino ha come obiettivo stagionale proprio la presenza alle Finals davanti al pubblico italiano.

Per questo, nelle prevendite ancora in corso dei biglietti, si registra un incasso pari a 14.336.688,20 euro (+56% rispetto allo stesso giorno del 2022) a fronte di 118.651 tagliandi venduti. Come riportato dall’ANSA, si parla di entrate che hanno già superato il totale finale della prevendita dello scorso anno, chiusa il 12 novembre 2022 a 14.306.122,00 euro.

Una crescita evidente anche per la presenza probabile di un giocatore italiano? Probabilmente sì. Tuttavia, l’interesse è non solo italico, dal momento che i tickets acquistati all’estero raggiungono complessivamente il 35,59% dei venduti, con un aumento di quasi 10 punti percentuali al confronto della stessa data dello scorso anno (26,96%).

Foto: LaPresse