ATP Anversa 2023, Jannik Sinner presente nell’entry-list. Stefanos Tsitsipas testa di serie n.1

Nelle ultime ore è stata resa nota la lista di giocatori che risulta iscritta all’ATP250 di Anversa (Belgio), che si disputerà dal 16 al 22 ottobre sul veloce indoor belga. Un torneo dalla grande tradizione che Jannik Sinner gradisce particolarmente, ricordando il suo successo nel 2021, battendo in finale piuttosto nettamente l’argentino Diego Schwartzman.

Un torneo che vede nel quale Sinner è testa di serie n.2, preceduto dal greco Stefanos Tsitsipas (n.1 del seeding). A completare il roster delle teste di serie ci sono Grigor Dimitrov (n.3), Jan-Lennard Struff (n.4), Borna Coric (n.5), Alexander Bublik (n.6), Sebastian Korda (n.7) e Ugo Humbert (n.8). Nell’elenco c’è anche l’altro azzurro Matteo Arnaldi.

Una presenza tutta da confermare e legare anche al calendario di Jannik, che come è noto si impegnerà in maniera importante nella trasferta asiatica, prima affrontando l’ATP500 di Pechino e poi il Masters1000 di Shanghai. Probabilmente, il rendimento in quest’ultimo torneo andrà a incidere sulla presenza o meno del nostro portacolori nel torneo in questione.

