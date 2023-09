Tennis, gli italiani che giocheranno nei tornei ATP questa settimana. Occhio alle date sfasate

Dopo il termine della fase a gironi della Coppa Davis, che ha visto l’Italia entrare tra le migliori otto che si giocheranno il titolo a Malaga, i tornei ATP tornano protagonisti. Inizia la trasferta verso l’est, con i tornei di Chengdu e Zhuhai che monopolizzeranno la settimana dal prossimo 20 settembre. Vediamo insieme chi saranno i rappresentanti azzurri.

Cominciamo da Chengdu, che torna in palinsesto dopo un’assenza di tre lunghi anni con l’ultimo vincitore, Pablo Carreno Busta, che superò Alexander Bublik nel 2019. L’unico italiano in tabellone è Lorenzo Musetti, che dopo la sua presenza in Davis sarà la seconda testa di serie del tabellone cinese, alle spalle del solo Alexander Zverev. Per lui a disposizione un bye, per il debutto con uno tra Nuno Borges ed un qualificato.

A Zhuhai invece l’unico rappresentante azzurro al momento è Matteo Arnaldi, anche lui reduce dai match di Bologna dove si è ben contraddistinto. Inserito nella parte inferiore del tabellone, il suo primo incontro sarà con il russo Aslan Karatsev, e in caso di successo avrebbe un possibile scontro con Andy Murray, settima testa di serie. Nelle qualificazioni invece ci sono Stefano Napolitano, che affronterà lo statunitense Omni Kumar, e Lorenzo Giustino contro Alex Bolt.

I due tornei inizieranno mercoledì 20 settembre, ma attenzione al fuso orario: ci sono sei ore di differenza da qui alle due città cinesi, con le partite che inizieranno dunque durante la nottata italiana.

ATP, GLI ITALIANI IMPEGNATI NEI TORNEI

ATP Chengdu: Lorenzo Musetti

ATP Zhuhai: Matteo Arnaldi

Qualificaioni ATP Zhuhai: Stefano Napolitano, Lorenzo Giustino

Foto: LaPresse