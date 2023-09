Tennis: Emma Raducanu crolla in classifica e tornerÃ  solo nel 2024, ma sogna Wimbledon

Due anni fa Emma Raducanu stupiva il mondo e conquistava inaspettatamente lo US Open da numero 150 della classifica mondiale. Sembrava poter essere l’inizio di una folgorante carriera ed invece così non è stato, visto che la britannica non è riuscita assolutamente a confermarsi, cominciando ad entrare in una crisi che non sembra davvero avere una fine.

Un 2022 molto negativo e addirittura un 2023 ancora peggiore, visto che Raducanu ha giocato solamente dieci partite in questa stagione. La tennista britannica è addirittura scivolata fuori dalle prime duecento del ranking WTA e si trova dunque obbligata a ricostruire la sua carriera.

Raducanu ha deciso di non rientrare più nel circuito e tornerà solamente la prossima stagione dai tornei australiani. In un’intervista alla BBC la tennista britannica ha commentato così: “Ormai gli Slam sono andati e io sono ancora impegnata in una fase di recupero, quindi è meglio restare fedele al programma che mi sono posta, senza affrettare i tempi e concentrarmi solamente sul recupero del mio corpo”.

La britannica non è assolutamente scossa dalle tante critiche fatte sul suo rendimento e sulle sue prestazioni: “Il fatto che parlino ancora di me anche se non sono presente a questi eventi è solo un complimento. Qualcuno mi ha detto ‘preoccupati quando non parlano di te”.

Raducanu ha comunque un sogno, davvero molto grande: “Un sogno? Beh, facile, sono cresciuta con il mito di Wimbledon ed il mio sogno è un giorno poter vincere Wimbledon”.

FOTO: LaPresse