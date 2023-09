Atletica, Noah Lyles numero 1 del ranking: dominatore dei 100 metri, battuto Coleman. Jacobs si difende

La stagione della grande atletica si è ufficialmente conclusa e nel settore della velocità abbiamo assistito al dominio assoluto di Noah Lyles, che si è laureato Campione del Mondo dei 100 e dei 200 metri. Il fuoriclasse statunitense ha conquistato le due ambite medaglie d’oro a Budapest, imponendosi nella gara regina e sul mezzo giro di pista con assoluta disinvoltura, prima di completare la tripletta con il trionfo nella 4×100 (l’en-plein non riusciva a un velocista dai tempi di Usain Bolt).

Il 26enne, che nel corso di questa annata agonistica ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale in entrambe le distanze (9.83 e 19.47), chiuderà il suo 2023 al comando del ranking di World Athletics. Noah Lyles guida infatti la classifica sui 100 metri stilata della Federazione Internazionale con all’attivo 1.433 punti. Il margine di vantaggio nei confronti del suo connazionale Christian Coleman (fermo a 1.420 punti) è abbastanza ridotto, dopo che Coleman ha vinto la Diamond League proprio davanti a Lyles, imponendosi nella Finale di Eugene andata in scena lo scorso weekend.

A seguire il kenyano Ferdinand Omanyala (1.406), il botswano Letsile Tebogo (1.404) e lo statunitense Fred Kerley (1.397), che quest’anno ha dovuto abdicare sul trono iridato. Sesta piazza per il britannico Zharnel Hughes, capace di correre in 9.83 e di fermarsi a tre centesimi dal record europeo detenuto dal nostro Marcell Jacobs.

Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dovuto fare i conti con svariati problemi fisici, è rientrato per i Mondiali dove si è fermato in semifinale e non è mai sceso sotto i 10.05. Il velocista lombardo si è comunque difeso nel ranking ed è 14mo con 1.321 punti. Samuele Ceccarelli è invece 22mo grazie al doppio 10.13 corso nel mese di giugno e alla vittoria ottenuta sui 60 metri agli Europei Indoor. Di seguito il ranking stagionale dei 100 metri a fine stagione.

RANKING 100 METRI 2023

1. Noah Lyles (USA) 1.458

2. Christian Coleman (USA) 1.448

3. Ferdinand Omanyala (Kenya) 1.418

4. Letsile Tebogo (Botswana) 1.404

5. Fred Kerley (USA) 1.397

6. Zharnel Hughes (Gran Bretagna) 1.395

7. Akani Simbine (Sudarfrica) 1.379

8. Oblique Seville (Giamaica) 1.367

9. Ackeem Blake (Giamaica) 1.362

10. Cravont Charleston (USA) 1.347

—

14. Marcell Jacobs (Italia) 1.321

22. Samuele Ceccarelli (Italia) 1.283

