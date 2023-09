Calcio, Europa League: De Zerbi esordio amaro con il suo Brighton, bene il Liverpool

La UEFA Europa League, nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, è ufficialmente iniziata con il primo turno della fase a gironi. Dopo il lungo periodo estivo fatto di gare preliminari, le 32 squadre partecipanti sono scese in campo sui vari terreni di gioco d’Europa. Ed ecco di seguito dunque, il racconto di tutti i match che si sono disputati in data odierna.

CALCIO, EUROPA LEAGUE: IL RACCONTO DELLE SFIDE

Partiamo subito dalle gare che si son giocate dalle 18.45 in poi, e diamo un’occhiata al Gruppo E. Il LASK, all’interno della Raiffeisen Arena di Linz, ha accolto il Liverpool di Jurgen Klopp. Il match è terminato 1-3 a favore dei Reds. A timbrare il cartellino ci hanno pensato Nunez, Diaz e Salah che hanno risposto al gol di Flecker. Per lo stesso gruppo sono scesi in campo Union Saint-Gilloise e Tolosa: l’incontro si è concluso con il risultato di 1-1. A segno Dallinga per gli ospiti al 48esimo del primo tempo ed El Amine Amoura al 69esimo.

Adesso spostiamoci nel Gruppo F e sbirciamo i tabellini di due incontri. Il Panathinaikos, nell’Apostolos Nikolaidis Stadium di Atene, ha affrontato l’osticissimo Villareal: 2-0 lo score finale. I gol sono arrivati dai piedi di Ioannidis (38′) e Sporar (78′). Allo stesso orario e per lo stesso gruppo, Rennes e Maccabi Haifa in Francia si sono sfidati. Il match ha visto prevalere i francesi, per 3-0: gol di Blas, Truffert e Yildirim.

Nel girone della Roma, che ha vinto contro lo Sheriff, Servette e Slavia Praga si sono dati battaglia: 0-2 il risultato finale con Masopust e Ogbu come marcatori. Occhi poi sul Gruppo H. Il Bayer Leverkusen ha trionfato 4-0 contro l’Hacken. I gol di Wirtz, Adli, Boniface e Hofmann hanno piegato li svedesi. Il Qarabag ha accolto il Molde: 1-0 di misura per i padroni di casa siglato da Leandro Andrade.

Adesso, invece, è il momento dei match delle 21.00. Il West Ham, nel London Stadium, ha giocato con il TSC: 3-1 per i londinesi. L’Olympiacos ha poi affrontato il Friburgo sempre per il Gruppo A: 2-3; le marcature di Sallai e Grifo rispettivamente al 9′ e al 52′ del primo tempo, con in mezzo il gol di El Kaabi 40′. Lo stesso El Kaabi ha pareggiato i conti ma, Philipp ha ribaltato nuovamente il match.

L’Ajax ha dovuto gareggiare contro il Marsiglia: 3-3 il computo finale. Breghuis, Borges e Taylor a segno per gli olandesi, Clauss e due volte Aubameyang per i francesi. Il Brighton di Roberto De Zerbi ha esordito in Europa League contro l’AEK Atene: 2-3 a sorpresa per i greci. Le reti di Sidibé e Gacinovic, con in mezzo la doppietta di Joao Pedro per i padroni di casa che però non è bastata visto il gol decisivo di Ponce.

Siamo giunti alle ultime quattro sfide della giornata. I Rangers, in Scozia, hanno aperto le porte dell’affascinante Ibrox al Real Betis: risultato finale di 1-0 a favore degli scozzesi. Gol determinante di Sima. Lo Sparta Praga ha poi affrontato l’Aris Limassol: i cechi hanno vinto contro i ciprioti per 3-2. Per chiudere, lo Sturm Graz, ha lottato contro lo Sporting: entrambe le squadre giocano nello stesso girone dell’Atalanta, quello D. A vincere sono stati i portoghesi per 1-2.

Foto: LaPresse