Tennis: Daniil Medvedev è il terzo qualificato per le ATP Finals di Torino

Dopo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, anche Daniil Medvedev si è qualificato ufficialmente per le ATP Finals di Torino. La certezza matematica per il russo è arrivata con la vittoria negli ottavi di finale degli US Open contro l’australiano Alex De Minaur. Il raggiungimento dei quarti a New York ha permesso al numero tre del mondo di staccare il biglietto per l’ultimo torneo della stagione, che vedrà protagonisti i migliori otto tennisti del 2023.

Medvedev giocherà le ATP Finals per la quinta volta consecutiva e ha conquistato il titolo nel 2020, quando sconfisse a Londra l’austriaco Dominic Thiem in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-4. Medvedev ha poi raggiunto la finale anche l’anno successo (prima edizione a Torino), venendo, però, battuto nell’ultimo atto da Alexander Zverev con un doppio 6-4.

In questa stagione Medvedev ha trionfato in cinque tornei. Impressionante il rendimento del russo tra febbraio ed aprile, con il numero tre del mondo che ha vinto ventisei dei ventisette match giocati. Titolo a Rotterdam, Dubai, Doha e Miami, battendo nuovamente in finale Jannik Sinner dopo quella in Olanda. L’unica sconfitta è arrivata nella finale di Indian Wells con Carlos Alcaraz.

Successivamente il russo si è imposto per la prima volta in carriera agli Internazionali d’Italia, battendo nell’ultimo atto il danese Holger Rune. La stagione sul rosso, però, si conclude malamente con la sconfitta al primo turno con il brasiliano Thiago Seyboth Wild, mentre sull’erba a Wimbledon raggiunge la sua prima semifinale, perdendo nuovamente con Carlos Alcaraz. Al ritorno sul cemento americano poche soddisfazioni tra Toronto e Cincinnati, ma agli US Open è ai quarti di finale, dove affronterà l’amico e connazionale Andrey Rublev.

