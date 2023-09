Tennis, Daniil Medvedev: “Carlos Alcaraz chiuderÃ  l’anno da numero uno del mondo”

Daniil Medvedev ha cominciato con una netta vittoria sull’americano Tommy Paul il proprio cammino nel torneo ATP 500 di Pechino. Il russo è testa di serie numero due in Cina, vista anche l’assenza di Novak Djokovic e negli ottavi affronterà l’australiano Alex De Minaur, in quello che è il terzo scontro nel giro di pochi mesi dopo quello nel Masters 1000 di Toronto e poi agli US Open.

Proprio l’assenza di Djokovic, mantiene apertissima la lotta per la prima posizione della classifica mondiale. Il serbo, infatti, probabilmente rientrerà nel circuito solo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy per poi dedicarsi alle ATP Finals a Torino. A poter ambire a chiudere l’anno da numero uno del mondo saranno anche Carlos Alcaraz e proprio Daniil Medvedev.

Il russo ha parlato in conferenza stampa su questo tema: “In ogni torneo cerco di vincere il trofeo, quindi rimane vivo il sogno di essere il numero uno alla fine dell’anno. So di essere ancora in corsa. Tuttavia sono consapevole di essere molto lontano dall’obiettivo e che la mia lotta deve consistere più nel cercare di finire con più punti possibili e stare vicino ai due davanti, per poterli assaltare all’inizio del 2024. Non credo che Djokovic giocherà molti tornei, quindi la logica indica che Carlos Alcaraz dovrebbe finire come numero uno alla fine dell’anno”.

Lo spagnolo è sicuramente il favorito per superare il serbo, mentre Medvedev può puntare a tornare in vetta al ranking mondiale nei primi mesi del 2024. Il russo, infatti, non avrà molti punti da difendere nel prossimo Australian Open, anche se va ricordato come Alcaraz non abbia partecipato all’edizione del 2023, mentre Novak Djokovic è il campione uscente.

