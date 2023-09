Ryder Cup 2023: i foursome del sabato mattina. L’Europa cambia poco, USA d’assalto per la rimonta

Sono stati rilasciati i foursome che vedremo nella giornata di domani, alla mattina, in Ryder Cup 2023. Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, Europa e USA diversificano decisamente le loro strategie in vista l’una della speranza di tenere saldo il vantaggio esistente, gli altri all’arrembaggio verso il recupero.

Rispetto alla giornata di oggi, non vengono cambiate in alcun modo le coppie del team europeo, capitanato da Luke Donald. Le uniche differenze riguardano lo scambio tra match 1 e match 4 per McIlroy/Fleetwood e Rahm/Hatton; per il resto, confermati come match 2 Hovland/Aberg e come match 3 Lowry/Straka.

Gli States, invece, cambiano decisamente strategia e buttano nella mischia Thomas/Spieth nel match 1, dunque in apertura. Fiducia anche a Scheffler/Koepka, inseriti contro la connection svedese, mentre per quel che riguarda i match 3 e 4 restano Homa/Harman e Cantlay/Schauffele.

Di seguito gli accoppiamenti, ricordando che gli orari sono quelli della prima giornata e, inoltre, che l’Europa riparte dal 6,5-1,5 dei primi otto confronti:

Match 1 (7:35) Rory McIlroy (NIR)/Tommy Fleetwood (ENG)–Jordan Spieth/Justin Thomas

Match 2 (7:50) Viktor Hovland (NOR)/Ludvig Aberg (SWE)–Scottie Scheffler/Brooks Koepka

Match 3 (8:05) Shane Lowry (IRE)/Sepp Straka (AUT)–Max Homa/Brian Harman

Match 4 (8:20) Jon Rahm (ESP)/Tyrrell Hatton (ENG)–Xander Schauffele/Patrick Cantlay

Foto: LaPresse