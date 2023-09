Scherma: le squadre azzurre si ritrovano a Folgaria per preparare la stagione olimpica

Il cammino verso Parigi 2024 inizierà da Folgaria per la scherma italiana. In Trentino dall’1 al 7 ottobre si ritroveranno tutte le squadre azzurre per un raduno che segnerà proprio l’inizio di una stagione che avrà come culmine proprio le Olimpiadi del prossimo anno.

Per primi si alleneranno i ventiquattro azzurri della spada diretta dal CT Dario Chiadò e i ventuno della sciabola, sotto la guida di Nicola Zanotti. Spicca l’assenza di Luigi Samele, che in questi giorni si sta allenando nella sua Foggia come ha mostrato sui suoi profili social; mentre c’è da segnalare il ritorno dopo la maternità di Irene Vecchi. Arriveranno il 2, invece, i ventidue azzurri del fioretto che ovviamente saranno visionati dal CT Stefano Cerioni.

La scherma azzurra è reduce da un 2023 veramente straordinario. L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei (sia individuali sia a squadre) e poi ha saputo replicare il tutto anche nel Mondiale casalingo di Milano. Chiaramente le Olimpiadi sono il grande obiettivo, anche perchè c’è da cancellare la delusione di Tokyo, dove non ci fu nemmeno una medaglia d’oro per l’Italia.

Queste le parole del presidente della Federscherma, Paolo Azzi: “Cominciamo un anno speciale, che ci condurrà ai Giochi di Parigi, e siamo felici di farlo in Trentino, territorio dalla straordinaria tradizione sportiva e che offre tutte le condizioni ideali affinché i nostri atleti possano svolgere ritiri di grande qualità. Ringrazio le istituzioni e tutte le componenti che si sono adoperate per un accordo che ci rende entusiasti e orgogliosi, nato in particolare con l’impegno della Delegata FIS di Trento, Tiziana Sestili, supportata da Alessio Monte. È bello avere tutte le Nazionali in collegiale insieme, come nei giorni che a Milano hanno preceduto un Mondiale che ci ha regalato straordinarie soddisfazioni, dopo gli Europei da record. Ripartiamo da questi risultati, con la determinazione e la grande voglia di lavorare che anima ciascuno degli azzurri che saranno impegnati a Folgaria”.

I CONVOCATI AZZURRI PER IL RADUNO DI FOLGARIA

Spada maschile: Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, David William Sica, Federico Vismara

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Mara Navarria, Lucrezia Paulis, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi

Sciabola maschile: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Pietro Torre

Sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Rossella Gregorio, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Manuela Spica, Mariella Viale, Irene Vecchi

Fioretto maschile: Giorgio Avola, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Fioretto femminile: Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Alice Volpi