Taekwondo, Grand Prix Parigi 2023: Vito Dell’Aquila esce agli ottavi di finale

Si è fermato agli ottavi di finale il percorso di Vito Dell’Aquila, azzurro impegnato nel Grand Prix/Levalloios di Parigi 2023, competizione di taekwondo in scena nella Capitale francese fino a domani, sabato 2 settebre.

Nella categoria -58 kg infatti il Campione Olimpico in carica non è riuscito ad avere la meglio sul bravo Mahdi Hajimousaei, cedendogli il passo per 2-0 (4-6, 2-12). L’iraniano ha successivamente vinto per abbandono la Finale, dopo il forfait del compagno di squadra Abolfazi Zandi avvenuto nell’ultimo atto.

Stop agli ottavi anche per Giada Al Halwani che, nella categoria -57 kg, dopo essersi imposta per 2-0 sulla tedesca Anna-Iena Froemming è impattata sulla solida canadese Skylar Park, perdendo per 2-0. A vincere il Grand Prix è stata invece la britannica Jade Jones, audace nel superare per 0-2 la cinese Zongshi Luo.

Discorso speculare per Sofia Zampetti: la rappresentate tricolore, impegnata nella -49 kg, ha prima vinto per 2-0 il confronto dei sedicesimi con la francese Lenya Kamkasoumphou, uscendo poi battuta dallo scontro degli ottavi con la cinese Qing Guo per 2-0. Vittoria poi in Finale per la turca Merve Dincel che, in un combattimento di misura, è passata 2-0 sulla spagnola Adriana Cerezo Iglesias.

Foto: LaPresse