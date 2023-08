Taekwondo, Mondiali cadetti 2023: Rosato conquista l’oro e regala la quinta medaglia all’Italia

Si chiudono in grande stile per l’Italia i Campionati Mondiali cadetti 2023 di taekwondo. Nell’ultima giornata di competizioni è arrivata infatti la quinta medaglia azzurra grazie all’oro conquistato da Gabriele Rosato nella categoria M-176 cm.

Davvero un percorso d’alto profilo quello dell’azzurrino, il quale in prima battuta ha battuto ai sedicesimi Stsiapan Hoidz (2-0), per poi arginare agli ottavi e ai quarti rispettivamente Moha Fatollahzadeh (2-1) e Kirill Navraciuc (2-0).

Giunto in semifinale Rosato si è quindi imposto su Nattawt Bunchang per 2-1, approdando dunque all’ultimo atto dove, con grande forza, è riuscito a sconfiggere il greco Efthymos Iliadis, regolandolo per 2-1.

Si è fermata invece ai quarti l’unica azzurra impegnata nella giornata odierna, Clio Sottile, la quale si è dovuta arrendere per 0-2 nella categoria F+176, cedendo il passo a Lamija Alihodzic.

Foto: LaPresse