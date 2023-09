Italia-USA, Mondiali basket 2023: programma, orari, tv, streaming

L’Italbasket si ritrova sulla propria strada nel Mondiale 2023 gli Stati Uniti! Nei quarti di finale, in programma martedì 5 Settembre alle 14:40 italiane alla Mall of Asia di Manila (Filippine), gli Azzurri provano a ribaltare il pronostico per un posto in semifinale.

Datome e compagni centrato due vittorie pesantissime nella seconda fase del torneo iridato contro Serbia e Porto Rico, garantendosi così il primo posto del girone I in virtù del successo dei balcanici sulla Repubblica Dominicana con lo scontro diretto a favore. Nel match contro i portoricani ‘Pippo’ Ricci ha sfornato una prestazione monstre da 15 punti, con Melli e Fontecchio ancora sugli scudi insieme a Capitan Datome. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco centrano un quarto di finale a 25 anni dall’ultima volta (1998), quando in campo c’era proprio l’attuale Commissario Tecnico.

Gli Stati Uniti hanno concluso in seconda posizione il girone J per via del ko rimediato quest’oggi contro la Lituania (104-110), trascinata dai 14 punti dell’ex Olimpia Milano Kuzminskas. Per gli Stati Uniti ci saranno sicuramente Anthony Edwards e Mikal Bridges pronti a dare battaglia, mentre il destino mette di fronte all’Italia quel Paolo Banchero che fino a pochi mesi fa sembrava poter indossare la canotta azzurra.

Palla a due che verrà alzata alla Mall of Asia di Manila (Filippine) martedì 5 Settembre alle 14:40 italiane. La diretta TV sarà garantita in chiaro per tutti da Rai 2 HD e per gli abbonati da Sky Sport Summer (canale 201), mentre la diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale del quarto di finale degli Azzurri ai Mondiali di basket!

Foto: fiba.basketball