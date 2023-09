Chi sono i giocatori dellâ€™Olanda che affronteranno lâ€™Italia in Coppa Davis: i singolaristi amano il veloce indoor

Il sorteggio delle final eight di Coppa Davis 2023 si è svolto intorno a mezzogiorno e ha svelato l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale: sarà l’Olanda di Paul Haarhuis ad affrontare gli azzurri. Una squadra sicuramente alla portata, ma da non sottovalutare per i ragazzi di Volandri.

L’Olanda è uscita al primo posto nel girone D, quello che si è svolto a Spalato. L’inizio è stato dei migliori, battendo per 2-1 la Finlandia con il punto di Tallon Griekspoor e la vittoria nel doppio decisivo targata Koolhof e Middelkoop. Per 2-1 sono stati battuti anche gli Stati Uniti sempre grazie a Griekspoor e a Botic Van de Zandschulp. Infine, la sconfitta indolore nell’ultima giornata contro la Croazia.

I PROBABILI CONVOCATI DELL’OLANDA PER LE FINALS DI COPPA DAVIS

Tallon Griekspoor: attualmente numero 24 del ranking mondiale, il 27enne di Haarlem sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Un’annata che gli ha visto vincere i suoi primi due titoli della carriera, a inizio anno sul veloce di Pune e sull’erba “casalinga” di s-Hertogenbosch. Sul veloce indoor si è espresso benissimo a Rotterdam, spingendosi fino alle semifinali, superficie sulla quale ha vinto anche contro Tiafoe e Ruusuvuori nel girone di Spalato. Inoltre, è arrivata anche una finale 500 sul cemento di Washington. Solido da fondocampo, dispone di un buon servizio e si muove bene in campo: molto ostico da affrontare.

Botic Van de Zandschulp: al contrario del numero 1 olandese, lo spilungone di Veenendaal non sta vivendo una stagione esaltante. Lo scorso anno era arrivato fino al numero 22 del ranking, mentre in questa stagione è precipitato al numero 68. Un 2023 da 18 vittorie e 19 sconfitte, con qualche guizzo a inizio stagione, i quarti di Dubai e gli ottavi di Miami, la finale di Monaco di Baviera, ma una seconda parte da dimenticare. Potrebbe essersi rilanciato con il successo su Tommy Paul a Spalato: in ogni caso, su questa superficie, rimane un giocatore da prendere con le pinze. Ottimo servizio e accelerazioni fulminanti con entrambi fondamentali, ma anche tanta discontinuità.

Wesley Koolhof: numero 4 del mondo nella classifica di doppio, nel circuito fa abitualmente coppia con l’inglese Neal Skupski. Vincitore quest’anno a Wimbledon proprio insieme al britannico, finalista due volte agli US Open e trionfatore alle ATP Finals con Nikola Mektic.

Matwe Middelkoop: numero 34 in doppio, particolarmente esperto. Anche quest’anno ha raggiunto la semifinale al Roland Garros in coppia con Marcelo Demoliner.

Jean-Julien Rojer: numero 16 in doppio. 42enne, rimane competitivo nel circuito: lo scorso anno ha vinto il Roland Garros e quest’anno gli Open del Canada con Marcelo Arevalo.