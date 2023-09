MotoGP, quando la prossima gara? GP Giappone 2023: programma, orari, tv, calendario completo

Il Motomondiale prosegue senza soluzione di continuità, poiché sarà in azione anche domenica prossima. Si passerà però da un contesto totalmente inedito come quello indiano a uno decisamente più familiare, ovverosia il Twin Ring di Motegi, dove domenica 1 ottobre si disputerà il Gran Premio del Giappone.

L’appuntamento nipponico vide la luce nel 1987. Inizialmente si correva a Suzuka, ma dopo l’incidente mortale quivi patito da Daijiro Kato nel 2003, venne trasferito nella location attuale a partire dal 2004. Motegi aveva comunque fatto il proprio ingresso nel calendario iridato già nel 1999, seppur utilizzando l’escamotage di “Gran Premio del Pacifico” dal 2000 al 2003.

Dal punto di vista tecnico, il Twin Ring misura 4.801 metri ed è il più classico dei tracciati “stop&go”. Nel 2022 in MotoGP si impose Jack Miller (Ducati) davanti a Brad Binder (Ktm) e Jorge Martin (Ducati). Invece in Moto2 trionfò Ai Ogura, mentre in Moto3 il successo fu appannaggio di Izan Guevara. Cosa accadrà nel 2023? Per saperlo sarà sufficiente seguire in TV la corsa giapponese.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di Giappone. Dunque, oltre alle qualifiche, alla Sprint e alla Gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, viceversa, il GP giapponese sarà proposto in differita. Non ci sarà inoltre modo di vedere in chiaro le prove libere e il warm-up.

STREAMING – L’evento di Motegi potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la differita della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio del Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP GIAPPONE 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 29 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 6.15-6.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 7.05-7.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 30 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 2.25-2.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 1 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40, MotoGP, Warm Up

Ore 5.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 6.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 8.00, MotoGP, GRAN PREMIO

