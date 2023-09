Su che canale vedere Sheriff-Roma stasera? Programma, orario, tv e streaming

La Roma muove i primi passi nella sua nuova avventura europea. La compagine capitolina si rimbocca le maniche in vista del primo match della fase a gironi dell’Europa League 2023-2024. I giallorossi proveranno a ripetere il cammino intrapreso un anno fa con la sfortunatissima sconfitta in finale contro il Siviglia ai calci di rigore.

Cosa prevede il programma odierno? La squadra allenata dallo “Special one” José Mourinho sarà impegnata alle ore 18.45 sul campo dello Sheriff Tiraspol nel primo incontro del Gruppo G, che vede ai nastri di partenza anche Slavia Praga e Servette. Un successo sarebbe di capitale importanza per indirizzare subito il discorso-qualificazione al turno successivo.

La partita, come detto, si giocherà alle ore 18.45 allo stadio Sheriff di Tiraspol, in Moldavia. Ci saranno novità di formazione? La compagine giallorossa dovrebbe assomigliare a quella che domenica ha umiliato l’Empoli con un nettissimo 7-0. In avanti spazio ancora alla coppia Dybala-Lukaku, mentre a centrocampo prova a recuperare Aouar dopo l’acciacco subito contro il Milan.

Il match tra Sheriff e Roma valevole per il primo turno dell’Europa League 2023-2024 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252). In streaming si potrà seguire su DAZN, SkyGO e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del match.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE OGGI

Giovedì 21 settembre

Ore 18.45 Sheriff Tiraspol-Roma – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e DAZN

PROGRAMMA SHERIFF-ROMA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse