Sollevamento pesi, Mondiali 2023: tripletta d’oro per l’egiziana Ahmed nei -76 kg

Undicesima giornata che si apre in maniera trionfale per l’Egitto ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in programma a Riyadh (Arabia Saudita) fino a domenica 17 settembre. Sara Samir Ahmed ha infatti bissato il titolo iridato ottenuto nell’ultima edizione di Bogotà, facendo l’en plein di medaglie d’oro nella categoria non olimpica -76 kg.

La 25enne africana non ha brillato particolarmente, restando abbastanza lontana dai suoi record personali, ma è riuscita comunque ad imporsi quest’oggi laureandosi per la seconda volta in carriera campionessa del mondo assoluta. Ahmed ha trionfato con 246 kg di totale, aggiudicandosi inoltre entrambi gli ori di specialità con 108 kg di strappo e 138 di slancio.

Podio completato nel concorso generale dalla colombiana Hellen Escobar Aguirre, argento con 242 kg (106+136), e dall’ecuadoriana Bella Paredes Arreaga (105+135), bronzo con 240 kg. Da segnalare la seconda posizione nello strappo della sud coreana Kim Suhyeon con 106 kg (bronzo con la stessa misura per Escobar Aguirre).

Foto: Lapresse