Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Pramongkhol vince la gara dei -49 kg, seconda Randafiarison

Arrivano le prime medaglie a Riad, Capitale dell’Arabia Saudita che ospita da oggi fino al prossimo 17 settembre i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, evento di grande importanza anche perché valido come qualifica olimpica. Nell’unica Finale svoltasi in questa giornata inaugurale di competizioni, quella dedicata alla categoria fino ai -49 kg femminile, a conquistare il metallo più pregiato è stata la thailandese Sirvimon Pramongkhol.

Una gara davvero spettacolare fin dal primo segmento. Nello strappo infatti Pramongkhol si è resa artefice di un percorso netto, alzando prima 72 kg, per poi passare a 76 kg e 78 kg, un kg in più della pesista del Madagascar Rosina Randafiarison, abile a tirare su rispettivamente 70 kg, 75 kg e 77 kg. Terzo posto invece per la turca Cansu Bektas, anche lei autrice di tre tentativi validi in cui ha realizzato le alzate di 70 kg, 72 kg e 75 kg.

Il grande equilibrio si è poi in qualche modo spezzato nello slancio: l’asiatica infatti è stata l’unica a compiere una seconda sezione priva di sbavature, cominciando con 95 kg e arrivando fino a 101 kg, per poi rinunciare all’ultimo tentativo, toccando quota 179 kg nel totale.

Più indietro quindi Randafiarison, alla quale è bastata la prima alzata da 93 kg per confermare i 170 kg totali, validi per l’argento. Bronzo invece per Cansu, anche lei con una sola alzata valida da 87 kg, con cui ha raggiunto quota 162 kg.

