Atletica, Leonardo Fabbri energico dopo i Mondiali: 3Â° a Zagabria. Zane Weir lontano dalle bordate

Leonardo Fabbri ha chiuso al terzo posto la gara di getto del peso andata in scena a Zagabria e valida come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Di fronte alle celebri fontane della capitale croata, l’azzurro ha scagliato l’attrezzo a 21.55 metri in occasione del secondo lancio, migliorando così il riscontro ottenuto in occasione delle ultime due uscite (21.49 a Padova domenica scorsa e 21.35 a Rovereto tre giorni fa). Il toscano, capace di conquistare la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali con una superba spallata da 22.34 metri, ha ancora energie da spendere e il prossimo fine settimana sarà impegnato a Eugene (USA) per le Finali della Diamond League.

Il fiorentino, che in stagione ha trionfato al Golden Gala, aveva aperto la serie con un 20.58, poi ha piazzato la sua miglior misura seguita da un 20.98, un 21.05 e due nulli conclusivi. La gara è stata vinta dal neozelandese Tom Walsh, capace di firmare una sontuosa bordata da 22.46 metri per precedere lo statunitense Joe Kovacs (21.72 per il bronzo iridato). Leonardo Fabbri si è lasciato alle spalle il padrone di casa Filip Mihaljevic (21.52 per il Campione del Mondo).

C’era grande attesa per Zane Weir dopo le superbe prestazioni fornite nel corso dell’ultima settimana: a Padova era diventato il secondo italiano di sempre con un magistrale 22.44, poi a Rovereto aveva vinto con 21.88. Oggi, però, l’italo-sudafricano non ha fornito la propria miglior versione e ha concluso al nono posto, non facendo meglio del 20.56 al secondo turno. Il Campione d’Europa Indoor tornerà in gara martedì sera ad Arzignano (in provincia di Vicenza) per inaugurare la nuova pedana, per l’occasione sarà affiancato da Leonardo Fabbri.

Domani si preannuncia una grande serata a Zagabria, sede del Memorial Boris Hanzekovic (tappa gold del World Continental Tour). Riflettori puntati su Marcell Jacobs, il Campione Olimpico dei 100 metri inseguirà il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 (10.00) e proverà a scendere sotto i 10 secondi. In gara ci saranno anche altri sette italiani: Simone Barontini ed Eloisa Coiro (800), Sintayehu Vissa e Federica Del Buono (1500), le tripliste Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro, Daisy Osakue nel disco e Hassane Fofana sui 110 ostacoli.

Foto: Colombo/FIDAL