Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Lucrezia Magistris entra nel ranking olimpico, trionfa Shifang Lou

Dopo tante gare problematiche Lucrezia Magistris entra nel ranking olimpico. La pesista azzurra ha terminato al ventitreesimo posto la gara della categoria -59 kg valida per i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi in scena a Riad (Arabia Saudita), dopo aver completato due alzate valide, rispettivamente una nello strappo e una nello slancio.

La nativa di Pavia – impegnata nella Finale B – nello specifico ha cominciato in modo brillante il primo segmento alzando 95 kg, per poi sbagliare i restanti due tentativi, dove ha provato a tirare su l’importante misura di 100 kg.

Approdata allo slancio poi l’atleta ha tentato i 112 kg, misura trovato alla sua seconda chance, per poi non mandare a buon fine i 117 kg dell’ultima alzata, raccogliendo un totale di 207 kg.

Avvincente la lotta per la prima posizione, dove a spuntarla è stata Shifang Lou, abile a trovare dopo un percorso pulito 107 kg nello strappo (101 kg, 104 kg, 107 kg), per poi allungare nello slancio con 136 kg totalizzando 243 kg. Secondo poostp per l’ucraina Kamila Konotop, abile a prendere la seconda posizione di strappo con 106 kg per poi poi difendersi con il terzo slancio da130 kg chiudendo con 236 kg e precedendo Pei Xinyi, bronzo con 232 kg (102+130 kg).

Da segnalare poi la clamorosa quarta piazza della detentrice di tutti i record, Kuo Hsing-Chun, rallentata da uno strappo dove non è andata oltre 101 kg, recuperando poi nello slancio con 130 kg (seconda misura del lotta) per 231 kg.

