Baseball: buona prima uscita dell’Italia contro la Svizzera

Comincia bene il weekend di preparazione per l’Italia del baseball verso gli Europei che occuperanno tutta la fine di settembre. A Prosecco, infatti, gli azzurri portano a casa il 10-2 nei confronti della Svizzera. Oggi l’impegno contro la Croazia.

Il primo inning vede subito Robel Garcia e Mineo dare spazio alla propria potenza con i rispettivi solo homers del 2-0. Poco ci mette Mercuri ad attendere una sola ripresa per infilare a sua volta un fuoricampo: ne fanno tre ed è 3-0.

Dopo questi tre giri di mazza oltre i limiti del campo, però, Jim Sanders smette di concedere, ma anche Matteo Bocchi nei quattro inning in cui è in campo non fa sconti a nessuno (in sei rimangono al piatto). Si deve attendere il settimo inning per un punto, e questo arriva su battuta in diamante di Paolini che manda Batista a firmare il 4-0.

Di qui in avanti l’Italia dilaga, tra un lancio pazzo, tre singoli, una volata di sacrificio e un punto che arriva da base su ball con le basi piene. Non bastano agli elvetici i punti di Williamson e Jung-Goldberg nell’ottava ripresa.

Foto: FIBS