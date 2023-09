Sky o DAZN, dove vedere Roma-Milan? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

Sta per prendere il via la terza giornata della Serie A 2023-2024: anticipo di lusso all’Olimpico, dove questa sera alle 20.45 Roma e Milan si sfideranno per il big match di questo fine settimana. Entrambe le squadre, le cui partenze sono state decisamente differenti, vorranno ottenere il massimo dei punti prima di entrare nel periodo di pausa per le nazionali.

La squadra di José Mourinho deve cambiare rotta dopo un’avvio alquanto complicato: i giallorossi hanno racimolato solamente un punto nei primi due impegni di campionato con Salernitana e Verona, due formazioni sulla carta inferiori ai capitolini. Con l’arrivo a Trigoria di Romelu Lukaku, lo Special One spera che le tante occasioni create nelle scorse partite possano essere finalizzate con più costanza dal belga, ma per migliorare il trend negativo i giallorossi devono sistemare la fase difensiva, risultata fragile specie se colpita in contropiede.

E proprio il ribaltamento di gioco rapido è la caratteristica più marcata del Milan di Stefano Pioli: i rossoneri, in testa alla classifica a pari punti con Inter, Napoli e Verona, cercano il terzo successo consecutivo per rimanere al comando della graduatoria a punteggio pieno. Il Diavolo si è ben comportato nelle prime due uscite stagionali con Bologna e Torino, ed oggi ci sarà un banco di prova ancor più probante per misurare a pieno le qualità della formazione meneghina.

Il match tra Roma e Milan, il cui via è programmato alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in streaming su DAZN.

