Sky o DAZN, dove vedere Napoli-Lazio stasera? Calendario, programma, tv e streaming

Cari amici appassionati di calcio. Se vi chiedete chi trasmetterà Napoli-Lazio siete nel posto giusto. La grande sfida della terza giornata della Serie A 2023-2024, infatti, sarà disponibile su DAZN, ma anche su Sky Sport ci sarà il modo per assistere alla grande sfida dello stadio Maradona.

Dopo due turni tutto sommato lineari, in questa occasione iniziano gli scontri diretti tra le big del massimo campionato di calcio. La partita tra Napoli e Lazio si giocherà questa sera alle ore 20.45 allo stadio Maradona del capoluogo campano. Da una parte vedremo i campioni d’Italia, reduci da due brillanti vittorie consecutive contro Frosinone e Sassuolo e che faranno di tutto per proseguire nella corsa di testa, confermando che la pancia non è affatto piena dopo lo scudetto di un anno fa.

Dall’altra parte troveremo una Lazio di mister Maurizio Sarri che invece deve far fronte a ben due sconfitte iniziali consecutive. Un pesante 1-2 subito in rimonta in casa del Lecce, quindi uno 0-1 interno contro il Genoa. Due ko che hanno fatto male al morale della truppa biancoceleste che, quindi, parte per Napoli con la chiara intenzione di iniziare a dare una svolta alla propria stagione.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 Napoli-Lazio – diretta su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse