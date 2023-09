Sky o DAZN, dove vedere Lazio-Monza? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Anche se siamo ancora nel bel mezzo del primo appuntamento per quanto riguarda le coppe europee è già tempo di pensare alla quinta giornata della Serie A. L’edizione 2023-2024 della massima serie ci propone, tra le altre partite, un importantissimo Lazio-Monza. La partita, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, sarà in scena sabato 23 settembre alle ore 20.45.

Per quale motivo parliamo dell’importanza del match? Da un lato vedremo i ragazzi di mister Maurizio Sarri, reduci da un inizio di campionato decisamente al di sotto delle attese, che cercheranno di dare una svolta al proprio campionato. Nell’ultima uscita, per esempio, è arrivata una netta sconfitta per 3-1 in casa della Juventus, che ha lasciato i biancocelesti a quota 4 punti in classifica.

Dall’altro lato saranno di scena i biancorossi allenati da mister Raffaele Palladino che, dopo aver incassato un 1-1 casalingo contro il Lecce, proveranno a conquistare i tre punti all’Olimpico, confidando anche che la squadra della capitale possa essere ancora distratta dall’esordio in Champions League contro l’Atletico Madrid. Per il momento al Monza manca un po’ di continuità di risultati. Sarà l’occasione giusta?

La sfida tra Lazio e Monza valevole per la 5a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), quindi anche in streaming su NOW e SkyGO.

