Sky o DAZN, dove vedere Bologna-Napoli? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La serie A torna protagonista nel weekend, da domani inizia la quinta giornata di campionato. Domenica sera, alle 18.00, il match tra Bologna e Napoli al Dall’Ara, con i campioni d’Italia che devono rialzarsi dopo il pareggio contro il Genoa.

Non sarà però facile contro un Bologna che ha raccolto meno di quanto meritasse, con cinque punti nelle prime quattro partite. La squadra di Thiago Motta offre un calcio abbastanza frizzante, ma non è riuscito a fruttare un buon quantitativo di reti che potesse portare almeno un successo in più e raggiungere proprio i partenopei a sette punti in classifica.

Il match tra Bologna e Napoli si giocherà alle ore 18.00 di domenica 24 settembre 2023 al Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in streaming su DAZN; per chi usufruisce sia dell’abbonamento alla piattaforma streaming che di Sky Sport, il match sarà visibile su Sky Zona DAZN, canale 214 della piattaforma satellitare.

BOLOGNA-NAPOLI, IL PROGRAMMA

Domenica 24 settembre

18.00 Bologna-Napoli

BOLOGNA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse