Sky, Mediaset, DAZN o TV8: dove vedere Sheriff-Roma? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Europa League 2023/2024 è pronta a scendere ufficialmente in campo quest’oggi, giovedì 21 settembre. La seconda competizione europea per club ritornerà dunque a dare spettacolo dopo le fasi preliminari che si sono disputate nel corso dell’estate e lo farà con la fase a gironi. Con esattezza, nel Gruppo G, la Roma di José Mourinho esordirà nella manifestazione in data odierna a partire dalle ore 18.45. La squadra capitolina, in trasferta, dovrà vedersela contro lo Sheriff, formazione moldava.

Lukaku e compagni partono ovviamente favoriti specialmente dopo il 7-0 rifilato in campionato all’Empoli. L’avvio di stagione non è stato dei migliori per i giallorossi ma con l’avvento dell’Europa League, eventuali vittorie, potrebbero dare fiducia e continuità ai risultati. Vedremo come si comporterà la Roma quest’oggi a Tiraspol contro lo Sheriff. I moldavi, dal canto loro, in campionato si trovano al primo posto in classifica con 12 punti in cinque giornate, figli di quattro vittorie e una sconfitta, con soli tre gol subiti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Sheriff-Roma, match valido per la 1ma giornata della UEFA Europa League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La diretta streaming avverrà invece su DAZN, NOW e Sky Go.

CALENDARIO SHERIFF-ROMA (OGGI)

Giovedì 21 settembre

Ore 18.45 – Sheriff-Roma – UEFA Europa League, 1° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go.

PROGRAMMA SHERIFF-ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Sheriff-Roma:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF-ROMA

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Talal; Mbekeli, Ademo, Badolo, Joao Paulo; Luvannor. All.: Bordin

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho

