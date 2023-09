Sheriff-Roma stasera, le quote per le scommesse: i favoriti per i bookmakers

E’ arrivato il momento tanto atteso per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi inizieranno quest’oggi il loro cammino europeo stagionale con il Sheriff, formazione campione in carica del campionato di Moldavia, per la prima giornata del girone G dell’Europa League 2023-2024. I finalisti della passata edizione vorranno avviare bene la nuova stagione continentale con un successo a Tiraspol, sul campo della squadra che, tre anni fa, si fece notare in Champions League battendo il Real Madrid al Bernabeu.

Dopo un inizio di stagione disastroso, i capitolini sono riusciti finalmente a gioire per la prima volta in campionato, umiliando l’Empoli in casa con un sonoro 7-0. Nella serata odierna i giallorossi vogliono dare continuità al netto successo di domenica scorsa, sebbene in campo dovrebbe scendere un undici rimaneggiato in vista dei prossimi impegni di campionato.

Nonostante lo Sheriff sia una squadra ormai esperta di queste competizioni, i giallorossi partono ampiamente favoriti per la sfida il cui via è fissato per le 18.45: secondo i bookmakers, il segno 2, relativo alla Roma, è quotato a 1,49, mentre una vittoria dei moldavi è data a 7,00. Il pareggio, invece, vale 4,50 volte la posta.

Decisamente più equilibrate le quote sui goal: una partita con meno di tre reti è quotata a 1,75, mentre l’over 2,5 è fissato a 2,00. Più marcata la differenza tra goal e no goal: un match con entrambe le quadre a segno va via a 2,10 volte la posta, mentre il no goal è quotato a 1,65.

