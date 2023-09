Serie A in tv oggi (17 settembre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

La Serie A 2023/2024 neanche oggi, domenica 17 settembre, smetterà di regalare emozioni e soprattutto un palinsesto estremamente ricco. In data odierna infatti, si rivedranno nuove squadre scendere in campo con il quarto turno, partito ufficialmente ieri con Juventus-Lazio, Inter-Milan e Genoa-Napoli. I bianconeri hanno superato agevolmente i biancocelesti, Simone Inzaghi e i suoi hanno liquidato 5-1 la squadra di Stefano Pioli e, infine, il Genoa ha fermato il Napoli sul 2-2.

Ma oggi si inizierà alle 12.30 per tenere al caldo il cuore e la passione dei tanti spettatori. Il Cagliari, nel lunch match, ospiterà l’Udinese. Alle 15.00 poi, due interessanti partite. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco se la vedrà contro il Sassuolo allo Stirpe: una partita questa, che potrebbe regalare colpi di scena.

Allo stesso orario il Monza all’U-Power Stadium dovrà fronteggiare gli attacchi del forte Lecce, partito con il piede sull’acceleratore in questo avvio di stagione. Tre ore più tardi, alle 18.00, la Fiorentina e l’Atalanta potrebbero dar vita a un big match. A chiudere, alle 20.45, la Roma di José Mourinho ancora alla caccia dei tre punti, proverà il tutto per tutto con l’Empoli. Adesso non resta che attivare il conto alla rovescia: qualche ora ancora e poi sarà Serie A.

CALENDARIO SERIE A (17 SETTEMBRE)

Domenica 17 settembre

Ore 12.30 – Cagliari-Udinese – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 15.00 – Frosinone-Sassuolo – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Monza-Lecce – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN.

Ore 18.00 – Fiorentina-Atalanta – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Roma-Empoli – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse