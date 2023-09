Serie A basket: come sono cambiate le squadre? I principali colpi di mercato e le favorite per lo scudetto

La Supercoppa Italiana è andata in archivio con la Virtus Bologna che si è portata a casa il trofeo per la terza volta consecutiva. La squadra di Luca Banchi si prepara al meglio all’inizio di una nuova stagione che vedrà la consueta sfida a distanza con l’Olimpia Milano. Sembra essere già tutto scritto per il duello che ormai caratterizza da tre anni il nostro campionato.

Entrambe le squadre hanno apportato dei cambiamenti durante gli ultimi mesi. Il grande colpo del mercato estivo è stato senza dubbio quello messo a segno dall’Olimpia con Nikola Mirotic. La formazione di Ettore Messina ha acquisito uno dei migliori giocatori d’Europa per dare l’assalto non solo al terzo Scudetto consecutivo, ma soprattutto all’Eurolega, con l’obiettivo di tornare a giocare la Final Four.

L’Olimpia si è poi rinforzata anche con l’arrivo del campione del mondo Maodo Lo, che avrà un ruolo molto importante in cabina di regia. Tra i lunghi si è già visto in azione Alex Poyhtress, mentre ancora tutto da scoprire Ismael Kamagate. Anche il gruppo italiano è cambiato molto, dopo il ritiro di Gigi Datome e gli addi a Paul Biligha, Tommaso Baldasso e Davide Alviti. Fari puntati su Giordano Bortolani, già in luce in Supercoppa, ma anche su Diego Flaccadori e Guglielmo Caruso, che sperano di ritagliarsi un ruolo importante soprattutto in Serie A.

La Virtus non è stata certamente a guardare, anche se le ultime settimane in casa Bologna hanno visto un grandissimo cambiamento, con l’esonero di Sergio Scariolo e l’arrivo in panchina di Luca Banchi. Dopo un Mondiale strepitoso con la Lettonia, il tecnico toscano ha già iniziato al meglio la sua avventura con le V nere, conquistando già il primo titolo a disposizione.

Non ci sarà più Milos Teodosic, ma Jaleen Smith offre comunque tanta esperienza e solidità nel reparto piccoli. Un altro colpo importante è stato quello di Ognjen Dobric, soprattutto in chiave europea. Sotto canestro si punta sulla definitiva consacrazione di Jordan Mickey, ma possono dare un contributo significati anche due nuovi arrivati come il veterano Bryant Dunston e Devontae Cacok. In cerca di rilancio dopo una stagione travagliata e un Mondiale sottotono, c’è sicuramente Achille Polonara, che può essere un elemento di grande rilevanza nel roster bolognese.

Dietro alle due corazzate c’è sicuramente un bel gruppone di squadre, che può lottare per ricoprire il ruolo di outsider di lusso e che può anche sognare lo sgambetto ad una delle due super favorite. Sicuramente la Germani Brescia vuole tornare a vivere una stagione da protagonista, dopo aver mancato i playoff in quella passata, anche se c’è sempre la gemma della prima Coppa Italia. Un roster molto simile a quello dell’anno scorso, ma con tre aggiunge che alzano notevolmente il livello: Semaj Christon, Jason Burnell e Miro Bilan.

La Bertram Tortona vivrà anche la sua prima avventura in campo europeo e quindi ci sarà da valutare in questa stagione le inedite fatiche del doppio impegno. La squadra è cambiata molto rispetto al nucleo storico che ha fatto benissimo in questi anni. In cabina di regina si è puntato su Chris Dowe e su Tommaso Baldasso, che ha certamente un’occasione importante in un contesto di alto livello. Retin Obasohan ha già dimostrato di essere uomo con punti nelle mani in Supercoppa ed occhio anche a TaShawn Thomas. Colpi di esperienza sicuramente quelli di Kyle Weems e Arturs Strautins, oltre ad Andrea Zerini.

La Reyer Venezia è un’altra delle formazioni che hanno ambizioni da Top-5, anche se la società veneta è ancora alle prese con il clamoroso caso che riguarda Bruno Caboclo, con il centro brasiliano (ventesima chiamata del Draft NBA 2014) che era stato presentato come il grande colpo e che invece ora non vuole più far parte del progetto Reyer.

Curiosità anche per le nuove Dinamo Sassari e Happy Casa Brindisi. I sardi hanno cambiato molto tra i play con l’arrivo di Stanley Whittaker e Alessandro Cappelletti, oltre ad una conoscenza del nostro campionato come Vasilis Charalampopoulos. In Puglia c’è sicuramente stata una rivoluzione più ampia con i fari che saranno puntati soprattutto su Jamel Morris e Wendell Mitchell.

Clamoroso il colpo della Pallacanestro Varese, che ha preso Willie Cauley-Stein, che ha un importante passato in NBA con numerose squadre. I lombardi vogliono ambire ai playoff. Un traguardo al quale potrebbe puntare una Givova Scafati decisamente pimpante sul mercato, visti i colpi Gerald Robinson, Jaizec Lottie e Jack Nunge, oltre ad aver riportato nella massima serie Alessandro Gentile.

LE SQUADRE DELLA SERIE A 2023-2024

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

Il roster

0 Maodo Lo (191 cm, 82 kg; Germania, play/guardia, 1992) – Dall’Alba Berlino

2 Alex Poythress (206 cm, 107 kg; USA, ala/centro, 1993) – Dal Maccabi Tel Aviv

3 Giordano Bortolani (193 cm, 85 kg; Italia, guardia, 2000) – Da Verona (fine prestito)

5 Kevin Pangos (185 cm, 81 kg; Canada, play, 1993) – Confermato

7 Stefano Tonut (194 cm, 100 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

9 Nicolò Melli (206 cm, 107 kg; Italia, ala/centro, 1991) – Confermato

12 Billy Baron (198 cm, 90 kg; USA, play/guardia, 1990) – Confermato

14 Ismael Kamagate (188 cm, 88 kg; Francia, centro, 2001) – Dal Paris Basketball

17 Giampaolo Ricci (201 cm, 102 kg; Italia, ala grande, 1991) – Confermato

21 Diego Flaccadori (195 cm, 80 kg; Italia, play/guardia, 1996) – Da Trento

22 Devon Hall (196 cm, 96 kg; USA, guardia, 1995) – Confermato

30 Guglielmo Caruso (208 cm, 90 kg; Italia, centro, 1999) – Da Varese

31 Shavon Shields (201 cm, 97 kg; USA-Danimarca, ala piccola, 1994) – Confermato

33 Nikola Mirotic (208 cm, 108 kg; Spagna-Montenegro, ala grande, 1991) – Dal barcellona

42 Kyle Hines (198 cm, 111 kg; USA, centro, 1986) – Confermato

77 Johannes Voigtmann (211 cm, 115 kg; Germania, centro, 1992) – Confermato

All. Ettore Messina (Italia, confermato)

Partenti: Tommaso Baldasso (Tortona), Shabazz Napier (Stella Rossa), Naz Mitrou-Long (Zalgiris Kaunas), Davide Alviti (Trento), Deshaun Thomas (Joventut Badalona), Gigi Datome (ritiro), Paul Biligha (Trento), Brandon Davies (Valencia), Brandon Davies (Valencia), Leonardo Okeke (prestito, Varese)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Il roster

0 Isaia Cordinier (196 cm, 84 kg; Francia, guardia/ala, 1996) – Confermato

1 Gabriel “Iffe” Lundberg (193 cm, 92 kg; Danimarca, guardia, 1994) – Confermato

3 Marco Belinelli (196 cm, 100 kg; Italia, guardia, 1986) – Confermato

6 Alessandro Pajola (194 cm, 95 kg; Italia, play, 1999) – Confermato

9 Jaleen Smith (191 cm, 93 kg; USA-Croazia, guardia, 1994) – Dall’Alba Berlino

13 Ognjen Dobric (200 cm, 93 kg; Serbia, ala piccola, 1994) – Dalla Stella Rossa

14 Bruno Mascolo (191 cm, 92 kg; Italia, play, 1996) – Da Brindisi

15 Devontae Cacok (204 cm, 109 cm; USA, centro, 1991) – Dal CSKA Mosca

21 Tornike Shengelia (206 cm, 109 kg; Georgia, ala/centro, 1991) – Confermato

23 Daniel Hackett (197 cm, 96 kg; Italia, play/guardia, 1987) – Confermato

24 Leo Menalo (208 cm, 95 kg; Croazia-Italia, ala grande, 2002) – Confermato

25 Jordan Mickey (203 cm, 107 kg; USA, ala/centro, 1994) – Dallo Zenit San Pietroburgo

33 Achille Polonara (201 cm, 90 kg; ala grande, Italia, 1991) – Dal Fenerbahce

42 Bryant Dunston (203 cm, 107 kg; centro, USA, 1996) – Dall’Anadolu Efes

55 Awudu Abass (198 cm, 98 kg; Italia, ala piccola, 1993) – Confermato

All. Luca Banchi (Italia, nuovo)

Partenti: Nico Mannion (Baskonia), Milos Teodosic (Stella Rossa), Kyle Weems (Tortona), Semi Ojeleye (Valencia), Ismael Bako (UNICS Kazan), Gora Camara (Treviso), Mouhammadou Jaiteh (AS Monaco)

BERTRAM DERTHONA TORTONA

Il roster

0 Andrea Zerini (205 cm, 112 kg; Italia, centro 1988) – Da Napoli

5 Chris Dowe (193 cm, 86 kg; USA, play/guardia, 1991) – Da Sassari

7 Leonardo Candi (190 cm, 86 kg; Italia, play/guardia, 1997) – Confermato

8 Riccardo Tavernelli (190 cm, 82 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

10 Nicholas Errica (185 cm, 72 kg; Italia, play/guardia, 2005) – Dalle giovanili

12 Arturs Strautins (198 cm, 100 kg; Lettonia-Italia, ala piccola, 1998) – Da Reggio Emilia

13 Tommaso Baldasso (192 cm, 88 kg; Italia, play, 1998) – Dall’Olimpia Milano

20 Luca Severini (204 cm, 95 kg; Italia, ala, 1996) – Confermato

21 Grant Basile (202 cm, 107 kg; USA-Italia, ala grande, 2000) – Confermato

24 Mike Daum (206 cm, 107 kg; USA, ala, 1995) – Confermato

32 Retin Obasohan (185 cm, 95 kg; Belgio, guardia, 1993) – Dall’ASVEL

34 Kyle Weems (198 cm, 100 kg; USA, ala piccola, 1989) – Dalla Virtus Bologna

35 TaShawn Thomas (203 cm, 109 kg; USA, ala/centro, 1993) – Dai Metropolitans 92

43 Leon Radosevic (208 cm, 112 kg; Croazia, centro, 1990) – Confermato

All. Marco Ramondino (Italia, confermato)

Partenti: Semaj Christon (Brescia), Cameron Hunt (JDA Digione), Ariel Filloy (Trieste), Demonte Harper (Ironi Ness Ziona), JP Macura (libero), Andrea Loro (prestito, Brianza Casa Bk), Niccolò Filoni (UCC Piacenza), Mitja Nikolic (libero), Tyler Cain (libero), Chris Mortellaro (libero)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Il roster

0 Alessandro Cappelletti (186 cm, 89 kg; Italia, guardia, 1995) – Da Verona

2 Riccardo Pisano (192 cm, 81 kg; Italia, guardia, 2005) – Dalle giovanili

5 Breein Tyree (188 cm, 87 kg; USA, guardia, 199) – Da Ostenda

6 Filip Kruslin (198 cm, 94 kg; Croazia, guardia, 1989) – Confermato

9 Kaspar Treier (204 cm, 105 kg; Estonia-Italia, ala, 1999) – Confermato

11 Stanley Whittaker Jr. (183 cm, 94 kg; USA, play, 1994) – Dal s. Oliver Wurzburg

13 Tommaso Raspino (198 cm, 91 kg; Italia, guardia/ala, 1989) – Confermato

20 Eimantas Bendzius (207 cm, 102 kg; Lituania, ala, 1990) – Confermato

22 Stefano Gentile (192 cm, 95 kg; Italia, play/guardia, 1989) – Confermato

21 Luca Gandini (206 cm, 110 kg; Italia, centro, 1985) – Confermato

25 Ousmane Diop (204 cm, 100 kg; Senegal-Italia, ala grande, 2000) – Confermato

26 Stephane Gombauld (205 cm, 103 kg; Francia, centro, 1997) – Dallo SLUC Nancy

33 Vassilis Charalampopoulos (205 cm, 111 kg; Grecia, ala/centro, 1997) – Da Pesaro

All. Piero Bucchi (Italia, confermato)

Partenti: Massimo Chessa (ritiro), Jack Devecchi (ritiro), Gerald Robinson (Scafati), Chris Dowe (Tortona), Jamal Jones (libero), DeShawn Stephens (Promitheas)

GERMANI BRESCIA

Il roster

0 Semaj Christon (191 cm, 86 kg; USA, play/guardia, 1991) – Da Tortona

1 Kenny Gabriel (206 cm, 99 kg; USA, ala grande, 1989) – Confermato

2 Miro Bilan (213 cm, 121 kg; Croazia, centro, 1989) – Dal Peristeri

4 Jason Burnell (201 cm, 100 kg; USA, ala, 1997) – Da Brindisi

5 CJ Massinburg (206 cm, 99 kg; USA, ala, 1996) – Confermato

7 Nicolas Tanfoglio (179 cm, 70 kg; Italia, play/guardia, 2005) – Dalle giovanili

8 Amedeo Della Valle (194 cm, 90 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

10 Troy Caupain (193 cm, 95 kg; USA, play/guardia, 1995) – Dal Darussafaka

11 John Petrucelli (193 cm, 82 kg; USA-Italia, guardia/ala, 1992) – Confermato

20 Mike Cobbins (203 cm, 104 kg; USA, centro, 1992) – Confermato

25 David Cournooh (187 cm, 83 kg; Italia, play/guardia, 1990) – Confermato

45 Nicola Akele (200 cm, 98 kg; Italia, ala, 1995) – Confermato

77 Matteo Porto (200 cm, 93 kg; Italia, ala piccola, 2005) – Dalle giovanili

All. Alessandro Magro (Italia, confermato)

Partenti: Troy Caupain (Murcia), Tommaso Laquintana (Brindisi), Aleksej Nikoli (Gran Canaria), David Moss (ritiro), Christian Burns (Cantù), Tai Odiase (Prometey)

UMANA REYER VENEZIA

Il roster

00 Amedeo Tessitori (207 cm, 107 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato

0 Marco Spissu (185 cm, 81 kg; Italia, play, 1995) – Confermato

2 Jordan Parks (201 cm, 91 kg; USA, ala, 1994) – Confermato

5 Bruno Caboclo (206 cm, 99 kg; ala/centro, Brasile, 1995) – Da Ulm*

7 Davide Casarin (196 cm, 86 kg; play/guardia, Italia, 2003) – Da Verona (fine prestito)

10 Andrea De Nicolao (185 cm, 75 kg; Italia, play, 1991) – Confermato

11 Alex O’Connell (198 cm, 84 kg; USA, ala, 1999) – Dagli Stockton Kings

14 Giga Janelidze (201 cm, 96 kg; Georgia-Italia, ala grande, 1995) – Da Mantova

23 Jeff Brooks (203 cm, 94 kg; Italia-USA, ala/centro, 1989) – Confermato

25 Aamir Simms (203 cm, 111 kg; USA, ala grande, 1999) – Dal Paris Basketball

55 Barry Brown (195 cm, 88 kg; USA, play, 1996) – Dal Metropolitans 92

59 Rayjon Tucker (191 cm, 95 kg; USA, guardia, 1997) – Dai Melbourne United

All. Neven Spahija (Croazia, confermato)

Partenti: Jayson Granger (Peñarol), Adam Mokoka (libero), Riccardo Moraschini (libero), Michael Bramos (ritiro), Mitchell Watt (libero), Matteo Chillo (Reggio Emilia), Derek Willis (Anadolu Efes)

*Bruno Caboclo non si è mai presentato a Venezia; la Reyer ha minacciato di adire le vie legali.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Il roster

2 Brianté Weber (188 cm, 75 kg; USA, play, 1992) – Dal Tuyap Buyukcekmece

6 Alessandro Cipolla (196 cm, 94 kg; Italia, play/guardia, 2000) – Confermato

7 Kevin Hervey (207 cm, 104 kg; USA, ala grande, 1996) – Free agent

9 Langston Galloway (185 cm, 91 kg; USA, guardia, 1991) – Dai College Park Skyhawks

11 Mouhamed Faye (208 cm, 100 kg; Senegal, centro, 2005) – Dalle giovanili

14 Sasha Grant (201 cm, 95 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Da Verona/Bayern Monaco

15 Jamar Smith (191 cm, 84 kg; USA, guardia, 1987) – Dal Bahcesehir Koleji

16 Lorenzo Uglietti (192 cm, 84 kg; Italia, guardia, 1994) – Da Napoli

18 Darion Atkins (203 cm, 105 kg; USA, centro, 1992) – Da Trento

31 Michele Vitali (196 cm, 86 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

51 Matteo Chillo (203 cm, 104 kg; Italia, ala/centro, 1993) – Dalla Reyer Venezia

All. Dimitris Priftis (Grecia, nuovo)

Partenti: Andrea Cinciarini (Saragozza), Jeremy Senglin (Brindisi), Sacar Anim (libero), Andre Jones (libero), Carlo Porfilio (prestito, Ferrara), Gabriele Stefanini (Chiusi), Arturs Strautins (Tortona), Beka Burjanadze (libero), Nate Reuvers (Valencia), Momo Diouf (Rio Breogan), Mikael Hopkins (libero), Marcus Lee (libero)

*Osvaldas Olisevicius è sotto contratto con Reggio Emilia, ma è fuori dai piani tecnici della squadra.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

Il roster

3 Ray McCallum (191 cm, 86 kg; USA, play/guardia, 1991) – Dal Nanterre 92

4 Scott Bamforth (188 cm, 86 kg; USA-Kosovo, guardia, 1989) – Da Breogan

5 Trevon Bluiett (198 cm, 90 kg; USA, ala, 1994) – Dal Dabrowa Gornicza

9 Riccardo Visconti (197 cm, 84 kg; Italia, guardia, 1998) – Da Brindisi

12 Quincy Ford (203 cm, 102 kg; USA, ala grande, 1993) – Dall’Alba Fehervar

15 Matteo Tambone (192 cm, 87 kg; Italia, play, 1994) – Confermato

18 Umberto Stazzonelli (195 cm, 90 kg; Italia, play/guardia, 2004) – Confermato

22 Valerio Mazzola (205 cm, 107 kg; Italia, ala grande, 1994) – Dalla Reyer Venezia

34 Gavin Schilling (206 cm, 107 kg; Germania, centro, 1995) – Dal Konyaspor

35 Leonardo Totè (210 cm, 110 kg; Italia, ala/centro, 1997) – Dalla Fortitudo Bologna

All. Maurizio Buscaglia (Italia, nuovo)

Partenti: Davide Moretti (Varese), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman (Darussafaka), Jon Axel Gudmundsson (libero), Carlos Delfino (libero), Vasilis Charalampopoulos (Sassari), Pietro Sablich (Oleggio), Kwan Cheatham (Granada), Austin Daye (libero), Dejan Kravic (Saragozza)

NUTRIBULLET TREVISO

Il roster

0 Ky Bowman (185 cm, 85 kg; USA, play, 1997) – Da Brindisi

1 Deisuhan Booker (191 cm, 77 kg; USA, play, 1996) – Dall’Hapoel Galil Elyon

4 David Torresani (180 cm; Italia, play, 2005) – Dalle giovanili

6 Alessandro Zanelli (187 cm, 80 kg; Italia, play, 1992) – Da Treviso

7 D’Angelo Harrison (193 cm, 92 kg; USA, guardia/ala, 1993) – Da Brindisi

10 Leonardo Faggian (195 cm, 92 kg; Italia, guardia, 2004) – Confermato

12 Francesco Scanduzzi (202 cm; Italia, ala, 2004) – Dalle giovanili

13 James Young (198 cm, 98 kg; USA, guardia, 1995) – Dal Kolossos Rodi

18 Mikael Jantunen (204 cm, 100 kg; Finlandia, ala/centro, 2000) – Da Ostenda

24 Andrea Mezzanotte (207 cm, 98 kg; Italia, ala grande, 1998) – Da Trento/Brindisi

25 Terry Allen (203 cm, 109 kg; USA, ala grande, 1993) – Dal Le Portel

29 Gora Camara (214 cm, 114 kg; Senegal-Italia, centro, 2001) – Dalla Virtus Bologna

33 Pauly Paulicap (203 cm, 94 kg; USA, centro, 1997) – Dall’Anorthosis

All. Francesco “Frank” Vitucci (Italia, nuovo)

Partenti: Ike Iroegbu (Girona), Alvise Sarto (Real Sebastiani Rieti), Adrian Banks (Fortitudo Bologna), Mikk Jurkatamm (Kalev/Cramo), Enrico Vettori (Rucker San Vendemiano), Hugo Invernizzi (SIG Strasburgo), Mikael Jantunen (Paris Basketball), Paulius Sorokas (Metropolitans 92), Alessandro Simioni (Rimini), Octavius Ellis (libero)

HAPPY CASA BRINDISI

Il roster

1 Jamel Morris (193 cm, 88 kg; USA, guardia, 1992) – Dal Lietkabelis

2 Wendell Mitchell (195 cm, 87 kg; USA, guardia/ala, 1997) – Da Reggio Emilia

4 Niccolò Malaventura (189 cm; Italia, guardia, 2005) – Dalle giovanili

8 Tommaso Laquintana (188 cm, 80 kg; Italia, play, 1995) – Da Brescia

10 Xavier Sneed (196 cm, 98 kg; USA, ala piccola, 1997) – Dai Greensboro Swarm

11 Nate Laszewski (207 cm, 98 kg; USA, ala grande, 1999) – Da Notre Dame (Fighting Irish)

13 Joonas Riismaa (196 cm, 90 kg; Estonia-Italia, guardia/ala, 2002) – Confermato

17 Fadilou Seck (207 cm, 92 kg; Senegal-Italia, centro, 1997) – Da Matelica

21 Eric Lombardi (201 cm, 100 kg; Italia, ala, 1993) – Da Treviglio

25 JaJuan Johnson (208 cm, 100 kg; USA, ala grande, 1989) – Dal BCM Gravelines

26 Jordan Bayehe (204 cm, 96 kg; Camerun-Italia, ala/centro, 1999) – Confermato

30 Jeremy Senglin (188 cm, 80 kg; USA, play, 1995) – Da Reggio Emilia

All. Fabio Corbani (Italia, nuovo)

Partenti: Ky Bowman (Treviso), Bruno Mascolo (Virtus Bologna), Marcquise Reed (Tuyap Bukukcekmece), D’Angelo Harrison (Treviso), Doron Lamb (libero), Jason Burnell (Brescia), Andrea Mezzanotte (Treviso), Dino Bocevski (Cento), Nick Perkins (Nagasaki)

OPENJOBMETIS VARESE

Il roster

1 Vinnie Shahid (180 cm, 85 kg; USA, play, 1998) – Dai Niagara River Lions

2 Willie Cauley-Stein (213 cm, 109 kg; USA, centro, 1993) – Dai Rio Grande Valley Vipers

6 Scott Ulaneo (208 cm, 98 kg; Italia, centro, 1998) – Da Cento

8 Tomas Woldetensae (196 cm, 89 kg; Italia, ala, 1998) – Confermato

11 Davide Moretti (190 cm, 81 kg; Italia, play, 1998) – Da Pesaro

13 Matteo Librizzi (180 cm, 70 kg; Italia, play, 2002) – Confermato

18 Nicolò Virginio (205 cm; Italia, play, 2003) – Confermato

21 Olivier Hanlan (193 cm, 86 kg; Canada, guardia, 1993) – Dal Gaziantep BSB

22 Sean McDermott (198 cm, 88 kg; USA, ala, 1996) – Dai Memphis Hustle

37 Leonardo Okeke (212 cm, 108 kg; Italia, centro, 2003) – Dall’Olimpia Milano (fine prestito a Badalona e Prat)

44 Gabe Brown (201 cm, 94 kg; USA, ala, 2000) – Dai Raptors 905

All. Tom Bialaszewski (USA, nuovo)

Partenti: Giovanni De Nicolao (Napoli), Colbey Ross (Buducnost), Jaron Johnson (cagdas Bodrumspor), Giancarlo Ferrero (Trieste), Guglielmo Caruso (Olimpia Milano), Tariq Owens (Napoli), Justin Reyes (Trieste), Markel Brown (Girona)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Il roster

1 Quinn Ellis (195 cm, 90 kg; Gran Bretagna-Italia, guardia, 2003) – Da Monferrato

2 Myles Stephens (196 cm, 98 kg; USA, ala piccola, 1997) – Da Crailsheim

3 Prentiss Hubb (191 cm, 80 kg; USA, play/guardia, 1999) – Da Ludwigsburg

4 Davide Alviti (200 cm, 92 kg; Italia, ala, 1996) – Dall’Olimpia Milano

7 Saliou Niang (199 cm, 86 kg; Senegal-Italia, ala, 2004) – Dalle giovanili

8 Luca Conti (196 cm, 84 kg; Italia, guardia, 2000) – Confermato

10 Toto Forray (187 cm, 83 kg; Italia-Argentina, play, 1986) – Confermato

11 Derek Cooke (206 cm, 105 kg; USA, centro, 1991) – Dall’Hapoel Gilboa Galil

13 Mahmadou Diarra (205 cm, 95 kg; Mali, ala, 2005) – Dalle giovanili

17 Mattia Udom (200 cm, 104 kg; Italia, ala, 1993) – Da Brindisi

19 Paul Biligha (200 cm, 106 kg; Italia, centro, 1990) – Dall’Olimpia Milano

23 Maximilian Ladurner (207 km, 95 kg; Italia, centro, 2001) – Confermato

24 Andrejs Grazulis (202 cm, 101 kg; Lettonia, ala/centro, 1993) – Da Trieste

44 Kamar Baldwin (185 cm, 86 kg; USA, play, 1997) – Dai Maine Celtics

Lorenzo Zangheri (199 cm, 88 kg; Italia, ala, 2004) – Dalle giovanili

All. Paolo Galbiati (Italia, nuovo)

Partenti: Matteo Spagnolo (Alba Berlino), Diego Flaccadori (Olimpia Milano), Drew Crawford (Hapoel Holon), Trent Lockett (libero), Andrea Mezzanotte (treviso), Darion Atkins (Reggio Emilia)

GEVI NAPOLI

Il roster

0 Jacob Pullen (185 cm, 91 kg; USA, play/guardia, 1989) – Dall’Al Kuwait

1 Tomislav Zubcic (213 cm, 106 kg; Croazia, ala/centro, 1990) – Dai London Lions

2 Tyler Ennis (191 cm, 88 kg; Canada, play/guardia, 1994) – Dal Tofas Bursa

3 Justin Jaworski (188 cm, 88 kg; USA, guardia, 1999) – Da San Sebastian

5 Giovanni De Nicolao (191 cm, 79 kg; Italia, play, 1996) – Da Varese

11 Tariq Owens (206 cm, 93 kg; USA, centro, 1995) – Da Varese

24 Michal Sokolowski (196 cm, 89 kg; Polonia, ala piccola, 1992) – Dal Besiktas

25 Alessandro Lever (208 cm, 105 kg; Italia, ala/centro, 1998) – Da Trieste

73 Michele Ebeling (201 cm, 99 kg; Italia, ala, 1999) – Dall’Urania Milano

Dut Biar Mabor (216 cm; Sud Sudan-Italia, centro, 2001) – Dalla Stella Azzurra Roma

All. Igor Milicic (Crooazia, nuovo)

Partenti: Jordan Howard (Obradoiro), David Michineau (Bursaspor), Lorenzo Uglietti (Reggio Emilia), Nicolò Dellosto (Chiusi), Elijah Stewart (Hapoel Eilat), Thomas Wimbush (Kawasaki), Andrea Zerini (Tortona), JaCorey Williams (Buducnost)

GIVOVA SCAFATI

Il roster

4 Jaizec Lottie (186 cm, 80 kg; USA, play/guardia, 1998) – Da Monthey

5 Alessandro Gentile (201 cm, 110 kg; Italia, ala, 1992) – Da Udine

10 Aristide Mouaha (191 cm, 86 kg; Camerun-Italia, guardia/ala, 2000) – Da Cividale

12 Kruize Pinkins (201 cm, 104 kg; USA, ala/centro, 1993) – Confermato

13 Quirino De Laurentiis (207 cm, 106 kg; Italia, centro, 1992) – Confermato

18 Riccardo Rossato (190 cm, 85 kg; Italia, guardia, 1996) – Confermato

22 Gerald Robinson (185 cm, 80 kg; USA, play, 1989) – Confermato

23 Demetre Rivers (202 cm, 90 kg; USA, ala, 1995) – Dal Tuyap Buyukcekmece

24 Jack Nunge (213 cm, 111 kg; 1999, centro, USA) – Da Xavier (Musketeers)

25 Giovanni Pini (205 cm, 100 kg; Italia, centro, 1992) – Da Verona

40 David Logan (185 cm, 77 kg; USA-Polonia, guardia, 1982) – Confermato*

All. Stefano “Pino” Sacripanti (Italia, confermato)

Partenti: Julyan Stone (libero), Matteo Imbrò (Agrigento), Clevin Hannah (libero), Fabio Mian (Trapani Shark), Stan Okoye (Andorra), Martin Krampelj (Astana), Trevor Thompson (Peristeri)

*Confermato de facto, dal momento che aveva disputato i soli playoff di A2 a Cantù

VANOLI CREMONA

Il roster

00 Paul Eboua (202 cm, 97 kg; Camerun-Italia, ala/centro, 2000) – Confermato

1 Nathan Adrian (206 cm, 107 kg; USA, ala, 1995) – Da Forlì

2 Emils Ivanovskis (188 cm; Lettonia, play/guardia, 2005) – Dalle giovanili

6 Andrea Pecchia (196 cm, 87 kg; Italia, guardia/ala, 1997) – Confermato

11 Davide Denegri (184 cm, 80 kg; Italia, guardia, 1998) – Confermato

12 Filippo Galli (197 cm; Italia, ala, 2005) – Dalle giovanili

13 Trevor Lacey (191 cm, 98 kg; USA, play/guardia, 1991) – Confermato

14 Matteo Piccoli (195 cm, 91 kg; Italia, ala, 1995) – Confermato

22 Wayne McCullough (196 cm, 93 kg; USA, guardia, 1994) – Dal Darussafaka

33 Grant Golden (208 cm, 116 kg; USA, centro, 1998) – Dai Grand Rapids Gold

41 Simone Zanotti (208 cm, 106 kg; Italia, centro, 1992) – Da Napoli*

Marcus Zegarowski (187 cm, 82 kg; USA, play, 1998) – Dagli Austin Spurs

All. Demis Cavina (confermato)

Partenti: Lorenzo Caroti (Udine), Filippo Gallo (UCC Piacenza), Mirza Alibegovic (Udine), Joseph Mobio (Trapani Shark), AJ Pacher (Treviglio)

*Ha giocato i playoff di A2 a Torino

Alla squadra si era unito anche Jordan Bone, che però è tornato negli Stati Uniti; il rapporto si è interrotto.

ESTRA PISTOIA

Il roster

0 Payton Willis (193 cm, 91 kg; USA, guardia, 1998) – Dall’Hapoel Gilboa Galil Elyon

2 Gianluca Della Rosa (180 cm, 73 kg; Italia, play, 1996) – Confermato

8 Charlie Moore (180 cm, 82 kg; USA, play/guardia, 1998) – Dall’FMP Belgrado

15 Lorenzo Saccaggi (188 cm, 87 kg; Italia, play, 1992) – Confermato

16 Angelo Del Chiaro (208 cm, 104 kg; Italia, centro, 2001) – Confermato

23 Jordon Varnado (198 cm, 107 kg; USA, ala grande, 1997) – Confermato

24 Carl Wheatle (200 cm, 88 kg; Gran Bretagna-Italia, ala piccola, 1998) – Confermato

33 Ryan Hawkins (201 cm, 106 kg; USA, ala grande, 1997) – Dai Raptors 905

34 Derek Ogbeide (206 cm, 113 kg; Nigeria, centro, 1997) – Da Rimini

Tormi Joonatan Metsla (190 cm, 90 kg; Estonia, guardia, 2005) – Dalle giovanili

Federico Stoch (198 cm, 90 kg; Italia, ala, 2006) – Dalle giovanili

All. Nicola Brienza (confermato)

Partenti: Zack Copeland (Bamberg), Gregorio Allinei (Libertas Livorno), Matteo Pollone (Treviglio), Gabriele Benetti (Juvi Cremona), Daniele Magro (Juvi Cremona)

Credit Ciamillo