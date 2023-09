Ryder Cup 2023: Viktor Hovland, numero incredibile in allenamento! Buca in 1 su un par 4 [VIDEO]

Un numero clamoroso si è verificato questa mattina, nei giri di pratica, cioè di allenamento, della Ryder Cup 2023. Al Marco Simone Golf & Coountry Club si stanno affinando le ultime questioni prima che il percorso di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, sia teatro di tre giorni che non saranno dimenticato.

Il fatto: buca 5, un par 4 da 276 metri. Distanza, questa, che può ormai essere coperta abbastanza tranquillamente anche con un singolo drive. O con un legno 3, come fa Viktor Hovland. Il norvegese, infatti, non va neanche a cercare il bastone più lungo esistente nel golf.

E il numero lo compie: buca in uno. Su un par 4. Vale la pena precisare che normalmente, quelle rare volte in cui riesce, la buca in uno si riesce a mettere a segno su un par 3. Su un par 4, invece, nella storia del golf è capitato solo una volta sul PGA Tour (Andrew Magee alla 17 del Phoenix Open 2001) e, in generale, altre sette su circuiti minori o di sviluppo.

Il colpo indica quanto sia, evidentemente, importante la forma di Hovland. Vero è che bisogna avere una fortuna enorme per realizzare una simile impresa, ma la fortuna non si costruisce da sola. E a Roma le premesse per il numero 4 del mondo sembrano buone.

LA BUCA IN UNO SUL PAR 4 DI HOVLAND IN RYDER CUP

Foto: LaPresse