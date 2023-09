Ryder Cup 2023: subito Rahm e Scheffler contro nei foursome, c’Ã¨ anche McIlroy. Roma si apre al meglio del golf

Si è tenuta pochi minuti fa la cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023 a Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, dove ha sede il Marco Simone Golf & Country Club che, per i prossimi tre giorni, sarà il centro del mondo golfistico. I capitani Luke Donald e Zach Johnson hanno presentato alla folla capitolina i loro uomini e, sopra ogni cosa, i foursome che si affronteranno domani mattina dalle 7:35.

Di fronte a un Ryder Cup Village che è subito ricco di entusiasmo (e con la presenza, tra gli altri, di Novak Djokovic e Carlos Sainz, già protagonisti dell’All Star Match), i due hanno rivelato gli accoppiamenti che seguono:

Match 1 (7:35) Jon Rahm/Tyrrell Hatton–Scottie Scheffler/Sam Burns

Match 2 (7:50) Viktor Hovland/Ludvig Aberg–Max Homa/Brian Harman

Match 3 (8:05) Shane Lowry/Sepp Straka–Rickie Fowler/Collin Morikawa

Match 4 (8:20) Rory McIlroy/Tommy Fleetwood–Xander Schauffele/Patrick Cantlay

L’esecuzione dell’inno nazionale italiano è stata accompagnata dalla comparsa delle Frecce Tricolori, che hanno portato le teste di tutti a voltarsi verso l’alto. Tutto il discorso di Zach Johnson è improntato ai saluti istituzionali, a un grande apprezzamento per l’Italia, al senso della Ryder Cup sia in fatto individuale che di squadra: “Probabilmente è il miglior tipo di competizione esistente”.

Il tripudio del pubblico arriva, però, con l’arrivo di Luke Donald, che inizia in perfetto italiano: “Benvenuti alla Ryder Cup, che rappresenta per me il momento più importante della mia carriera golfistica”. E la sfida linguistica se l’aggiudica senza dubbio lui. E, quando arriva il momento di presentare come vicecapitani Edoardo e Francesco Molinari, arriva il boato della folla presente al Village. Inoltre, è di classe il tocco con il quale ricorda anche i caddie, gli “unsung heroes” di questi giorni.

Dopo questi giorni di attesa, non resta dunque che vedere come evolveranno i foursome di domani. Questi, va ricordato, saranno seguiti dai fourball del pomeriggio; la stessa cosa accadrà sabato. Domenica, invece, ci saranno i 12 match singoli. A ogni finale di sessione corrisponderà il rivelarsi dei match di quella successiva.

