Golf, Roberto Gualtieri: “Tutti gli occhi del mondo puntati su Roma per la Ryder Cup. Mai piÃ¹ l’errore di dire no alle Olimpiadi”

Tanta la partecipazione della stampa nel momento in cui arriva Roberto Gualtieri. Il sindaco di Roma, infatti, si è presentato al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio per assistere alla cerimonia di apertura della più grande manifestazione di golf al mondo.

Così si è espresso il primo cittadino capitolino di fronte agli inviati: “E’ un evento straordinario, siamo contenti e anche molto emozionati. Tutti gli occhi del mondo oggi sono puntati su Roma, non solo gli appassionati di golf. Tutto il mondo sta parlando di questa Ryder, che si annuncia spettacolare e che batterà ogni record. Noi abbiamo lavorato tantissimo perché la città sia pronta; è una gioia vedere negli occhi dei campioni americani, europei, dei fan, il fatto di ammirare le meraviglie di Roma, la scalinata di Piazza di Spagna, le Terme di Caracalla illuminate di notte e ora questo bellissimo luogo davvero spettacolare. C’è stato un grandissimo lavoro e ora siamo tutti tesi e concentrati perché tutto vada bene fino all’ultimo“.

E, tra i vari argomenti, ne ritorna uno a cinque cerchi: “Il tutto esaurito è importante: il fatto che Roma sia una città meravigliosa non significa che dobbiamo sederci. Bisogna lavorare per essere al top mondiale per attrattività turistica. Questi grandi eventi come la Ryder sono decisivi, perché attraggono persone, attirano l’attenzione, allungano il soggiorno medio, quindi sono un fondamentale volano di economia, di occupazione, di crescita, e poi intorno alla Ryder abbiamo realizzato opere importanti che resteranno. I grandi eventi sono importanti e Roma si sta candidando per essere presente in più eventi mondiali possibili. Non dobbiamo mai più ripetere l’errore di dire no alle Olimpiadi. Secondo me sono momenti importanti da vivere“.

Punta poi l’obiettivo sulla candidatura per Expo 2030: “Vedere Roma pronta per un grande evento e coglierlo nel migliore dei modi possibili ti porta un’energia positiva che dimostra che c’è un valore aggiunto in città. Poi c’è un valore aggiunto come città. La partita per Expo è complessa, si gioca su un altro terreno, quello degli ambasciatori, non dei cittadini. Però la Ryder ci da delle armi“.

Foto: LaPresse