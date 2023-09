Cos’Ã¨ successo alla Ryder Cup 2023? Scintille tra Rory McIlroy e il caddie di Patrick Cantlay

Forse risulterà uno degli episodi più controversi della Ryder Cup 2023: parliamo delle fasi finali del match 4 dei fourball di oggi, quello in cui Rory McIlroy e Matt Fitzpatrick hanno dovuto cedere a Patrick Cantlay e Wyndham Clark, vincitori per 1 up nella fattispecie. A essere protagonisti del fatto il nordirlandese e il caddie di Cantlay, Joe LaCava.

I fatti: inizialmente, sulla 18, mentre McIlroy cerca di regolarsi per capire come effettuare il putt per il birdie che darebbe il pari sia nella buca che nel match, LaCava si mette sostanzialmente in mezzo, nel vivo della celebrazione per il colpo di Cantlay riuscito, un lunghissimo putt per il birdie che ha trasformato mezzo punto in un punto intero. Non solo: si rifiuta per diversi secondi di muoversi, costringendo McIlroy a fargli capire in modo molto chiaro di andarsene.

Non è finita qui, perché andando via dal Marco Simone Golf & Country Club il nordirlandese non si tiene per nulla, dicendogli sostanzialmente di tutto da lontano. Tale è la sua furia che deve andare a fermarlo Shane Lowry, rimasto in zona. Una scena di rara rabbia, quella dell’uomo che continua la sua rincorsa al numero 1 del ranking mondiale. Va detto che lo stesso Lowry non le aveva mandate a dire, sul green, a LaCava, in quello che è certamente uno dei momenti più caldi delle ultime edizioni di Ryder (e di scene per così dire particolari non ne sono mancate).

I due, forse sarebbe il caso di dire fortunatamente, non si incroceranno domani nei match singoli (McIlroy sarà contro Sam Burns, Cantlay con Justin Rose). Certo, rimane il fatto che il californiano ha glissato sia su questo argomento, in sala stampa, che su tutti gli altri relativi a una presunta spaccatura del team legata a una sua presunta richiesta di essere pagato per la Ryder, così come accade in Presidents Cup (la sfida USA-Resto del Mondo che non è Europa). Anzi, siccome è stato criticato anche per non aver indossato il cappello USA per tutta la settimana, fatto sottolineato dallo sventolio di, appunto, cappelli da parte del pubblico, i suoi compagni, sulla 18, hanno esultato con lui togliendosi i cappelli.

Foto: LaPresse