Ryder Cup 2023: la guida tv. Dove vederla in chiaro

La 44a edizione della Ryder Cup, il torneo più conosciuto ed amato nel panorama golfistico, è ormai alle porte. Per la prima volta nella sua quasi centennale storia, la sfida tra USA e Europa sbarca in Italia, in particolare sul percorso del Marco Simone Golf & Conutry Club di Guidonia Montecelio, Roma. Tre giorni di grande golf dal 29 settembre al 1° ottobre per scrivere un nuovo capitolo di storia.

McIlroy, Rahm e Hovland i leader di un Team Europe deciso a riprendersi la coppa dopo la brutta sconfitta subita nel 2021 a Whistling Straits. Gli Stati Uniti vanno invece a caccia del primo successo in territorio nemico dall’ormai lontano 1993 ed avrà il solito team farcito di stelle.

Di seguito il programma completo della Ryder Cup, con tutte le informazioni per seguire l’iconico evento in diretta. Sarà possibile seguire la Ryder Cup 2023 in chiaro sui canali della Rai, con Rai 2 che coprirà la cerimonia d’apertura e le battute finali della terza giornata, mentre Rai Sport HD trasmetterà la diretta integrale. Diretta tv anche su SkySport Uno e SkySport Golf. La diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, SkyGo e NowTV. Noi di OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA RYDER CUP 2023

Venerdì 29 settembre

dalle ore 7:35 Prima giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Sabato 30 settembre

dalle ore 7:35 Seconda giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Domenica 1° ottobre

dalle ore 11:35 Terza giornata (12 match singoli) – Diretta tv su RaiSport HD (dalle 16:00 Rai2), Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

PROGRAMMA RYDER CUP 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (cerimonia di apertura, dalle 16:00 del terzo giorno), RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206);

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now tv

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse