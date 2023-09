Uruguay-Namibia oggi in tv, Mondiali rugby 2023: orario, programma, streaming

Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 17.45, l’unico match in programma oggi nella Rugby World Cup 2023. E a Lione l’Uruguay affronta la Namibia in una sfida che vale per evitare l’ultimo posto nella pool A.

I favori dei pronostici sono tutti per l’Uruguay, che nonostante le due sconfitte subite sino a ora ha convinto sia contro Francia sia contro l’Italia. Di contro la Namibia ha un non invidiabile record di 11 punti fatti e 219 subiti nella tre partite giocate e, oggettivamente, non sembra che gli africani abbiano le qualità per riuscire a strappare una vittoria in questa Rugby World Cup.

URUGUAY-NAMIBIA

Uruguay: 1 Mateo Sanguinetti, 2 German Kessler, 3 Diego Arbelo, 4 Felipe Aliaga, 5 Manuel Leindekar, 6 Manuel Ardao, 7 Santiago Civetta, 8 Carlos Deus, 9 Santiago Arata, 10 Felipe Etcheverry, 11 Nicolas Freitas, 12 Andres Vilaseca, 13 Felipe Arcos Perez, 14 Bautista Basso, 15 Baltazar Amaya

In panchina: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Reinaldo Piussi, 19 Juan Manuel Rodríguez, 20 Eric Dosantos, 21 Agustin Ormaechea, 22 Felipe Berchesi, 23 Juan Manuel Alonso

Namibia: 1 Jason Benade, 2 Torsten Van Jaarsveld, 3 Johan Coetzee, 4 Adriaan Ludick, 5 Tiaan De Klerk, 6 Prince Gaoseb, 7 Tjiuee Uanivi, 8 Richard Hardwick, 9 Damian Stevens, 10 Tiaan Swanepoel, 11 JC Greyling, 12 Danco Burger, 13 Alcino Izaacs, 14 Gerswin Mouton, 15 Cliven Loubser

In panchina: 16 Louis van der Westhuizen, 17 Desiderius Sethie, 18 Haitembu Shifuka, 19 PJ Van Lill, 20 Max Katjijeko, 21 Adriaan Booysen, 22 Jacques Theron, 23 Andre van der Bergh

La sfida tra Uruguay e Namibia è dunque in programma mercoledì 27 settembre alle ore 17.45 a Lione. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO e Now TV.

CALENDARIO URUGUAY-NAMIBIA, RUGBY

Mercoledì 27 settembre

17.45 Uruguay-Namibia

PROGRAMMA URUGUAY-NAMIBIA, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO e Now TV

Foto: David Ramos – World Rugby/World Rugby via Getty Images