Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 27 settembre, programma, tv, streaming, DAZN e Sky

Oggi si entra ufficialmente nel vivo della sesta giornata, primo turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024. Dopo il primo anticipo di ieri tra Juventus e Lecce, oggi si tornerà in azione con altri sei incontri.

Alle ore 18.30 saranno in campo Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana e Verona-Atalanta, mentre alle ore 20.45 toccherà a Inter-Sassuolo, Napoli-Udinese e Lazio-Torino. Ci attende un mercoledì di grande importanza, con la capolista che scenderà in campo contro il Sassuolo, fresco di largo successo contro la Juventus, mentre il Milan sarà di scena a Cagliari contro la squadra di mister Ranieri a caccia di punti.

Sempre alle ore 18.30 saranno in azione l’Atalanta in casa del Verona, quindi un Empoli-Salernitana con due squadre che hanno iniziato in difficoltà la loro stagione. In serata alle ore 20.45 toccherà al Napoli contro l’Udinese per tornare ai 3 punti, quindi si chiuderà con un interessante Lazio-Torino all’Olimpico.

Il mercoledì della 6a giornata sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN con tutte le partite in programma. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Cagliari-Milan su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252) e Lazio-Torino su Sky Calcio 1 (251), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Calcio (202).

CALENDARIO SESTA GIORNATA SERIE A OGGI

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 Cagliari-Milan – diretta su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 18.30 Empoli-Salernitana – diretta su DAZN

Ore 18.30 Verona-Atalanta – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Sassuolo – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lazio-Torino – diretta su DAZN e Sky Calcio 1 (251), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 Napoli-Udinese – diretta su DAZN

PROGRAMMA SESTA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Cagliari-Milan su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252) e Lazio-Torino su Sky Calcio 1 (251), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Calcio (202).

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Cagliari-Milan, Lazio-Torino e Frosinone-Fiorentina

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse