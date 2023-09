Tennis: Lindsay Davenport sarÃ  il capitano degli Stati Uniti in Billie Jean King Cup dal 2024

Lindsay Davenport sarà la nuova capitana degli Stati Uniti in Billie Jean King Cup a partire dal prossimo anno. L’ex numero uno del mondo e vincitrice di tre Slam andrà a prendere il posto attualmente occupato da Kathy Rinaldi, che guiderà la squadra americana nelle finali di Siviglia del prossimo novembre.

La scelta della federazione americana è ricaduta su una giocatrice che è stata un’assoluta leggenda del tennis a stelle e strisce. Davenport ha vinto per tre volte la competizione che allora si chiamava Federation Cup ed ha un record veramente eccezionale in questo torneo, avendo vinto 26 volte in 29 singolari disputati e per 7 volte nei 7 doppi giocati.

Queste le sue prime parole dopo aver ricevuto l’incarico: “Giocare in Billie Jean King Cup allora Fed Cup è sempre stata una priorità e un momento culminante per me durante la mia carriera professionistica. Ho sempre provato un enorme orgoglio nel rappresentare il mio Paese e sono entusiasta di farlo ora in un ruolo diverso“, ha affermato Davenport. “Entrare a far parte di una prestigiosa lista di capitani degli Stati Uniti è un onore, e non potrei sperare di ricoprire questa posizione in un momento migliore di questo: abbiamo giocatrici straordinarie, dalla qualità incredibile: possiamo fare grandi cose”.

Anche il presidente della USTA Brian Hainline ha commento la scelta di Davenport come nuovo capitano: “Lindsay è stata l’incarnazione di una campionessa per tutta la sua carriera, e pochi giocatrici hanno avuto tanto successo giocando per il loro paese quanto lei“.

