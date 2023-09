Ryder Cup 2023: Europa, che partenza! 4-0 nei foursome della mattina, mai accaduto nella storia

Neanche il tempo di iniziare, e già la Ryder Cup 2023 è nella storia per quel che riguarda il lato europeo. Non solo per la seconda edizione nel continente consecutiva arriva un 4-0 nei foursome del venerdì, ma questa volta ciò accade nella sessione mattutina. E questo, invece, mai si era verificato nella storia della coppa. Il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, è già testimone di un pezzo di storia.

Già accolta dall’usuale immensa folla al tee shot della 1, l’Europa parte fortissimo. Merito dell’ottimo affiatamento di Rahm e Hatton (opposti a Schauffele e Burns), ma anche di una versione di Hovland da ricordare e ben supportata da Aberg, anche se qualche volta i suoi errori il norvegese li commette. Nel giro di un’ora e mezza tre match sono con vantaggio europeo, e il quarto è in parità.

Proprio Rahm compie un numero pazzesco alla 10, con il putt per il par (e la parità) da fuori green che esalta il pubblico e apre la strada al raddoppio del vantaggio che arriva tra la 11 e la 12. Il tutto per una rapida conclusione alla 15: 4&3, 1-0 Europa. Pochi minuti dopo, sono Hovland e Aberg a chiudere su Homa e Harman grazie al vantaggio costruito nelle prime sei buche e consolidato nelle successive nove.

Meno scontato l’andamento di Lowry/Straka-Fowler/Morikawa, per quanto vada detto che Fowler sia giocatore che, pur forte e in ripresa, ha un record (molto) men che positivo in fatto di Ryder. Il duo irlandese-austriaco vola, fa esaltare il pubblico, Lowry alla 9 s’inventa un gran putt per il 4 up, ma di lì arriva un ritorno di fiamma del duo USA, che rientra fino a 2 down alla 16. La 17, però, è decisiva: un par 3 mantenuto dalle due coppie che significa 3-0.

Tutto, a questo punto, si concentra su McIlroy e Fleetwood, sempre avanti, ma non di molto, su Schauffele e Cantlay. L’incertezza regna soprattutto nel finale, quando per due volte la coppia USA ritorna 1 down, ma a quel punto il nordirlandese, fin lì non al meglio, s’inventa un gran colpo d’approccio alla 17 per cercare di chiudere prima della lunga discesa della 18. Funziona: arriva il putt per il birdie di Fleetwood e la chiusura sul 2&1. E con esso anche il 4-0.

RYDER CUP 2023: EUROPA-USA 4-0

Match 1 (7:35) Jon Rahm/Tyrrell Hatton–Scottie Scheffler/Sam Burns 4&3

Match 2 (7:50) Viktor Hovland/Ludvig Aberg–Max Homa/Brian Harman 4&3

Match 3 (8:05) Shane Lowry/Sepp Straka–Rickie Fowler/Collin Morikawa 2&1

Match 4 (8:20) Rory McIlroy/Tommy Fleetwood–Xander Schauffele/Patrick Cantlay 2&1

Rivelati anche i fourball che, a partire dalle 12:25, sono i seguenti:

Match 1 (12:25) Viktor Hovland/Tyrrell Hatton–Justin Thomas-Jordan Spieth

Match 2 (12:40) Jon Rahm/Nicolai Hojgaard–Scottie Scheffler/Brooks Koepka

Match 3 (12:55) Robert MacIntyre/Justin Rose–Max Homa/Wyndham Clark

Match 4 (13:10) Rory McIlroy/Matt Fitzpatrick–Collin Morikawa/Xander Schauffele

Foto: LaPresse