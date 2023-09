Rugby, Sei Nazioni 2024: Italia, in vendita i biglietti per i match esterni

Mentre l’Italrugby è impegnata in Francia nella Rugby World Cup si avvicina l’appuntamento con il prossimo Guinness Sei Nazioni 2024, al via il prossimo 2 febbraio. E da ieri sono in vendita anche i biglietti per i match in trasferta degli azzurri.

L’Italia, infatti, esordisce il 3 febbraio a Roma con l’Inghilterra, ma poi affronterà l’Irlanda l’11 febbraio a Dublino, la Francia il 25 febbraio a Lilla e il Galles il 16 marzo a Cardiff, mentre il 9 marzo tornerà all’Olimpico di Roma per sfidare la Scozia. I biglietti per le gare esterne degli Azzurri nel Guinness Sei Nazioni 2024 sono acquistabili esclusivamente attraverso la Biglietteria della Federazione Italiana Rugby.

Per il match con l’Irlanda i biglietti vanno dai 61 euro ai 110 euro, mentre per la partita di Parigi contro la Francia i prezzi dei biglietti verranno annunciati a ottobre, con l’ultima partita, quella di Cardiff contro il Galles, che ha i tagliandi in vendita dai 51 ai 102 euro.

Per le due sfide interne, invece, i biglietti sono già in vendita dallo scorso 31 luglio, con i ticket per le partite contro Inghilterra e Scozia che vanno dai 30 ai 110 euro, con un range dai 15 ai 65 per gli under 18.

Foto: LaPresse