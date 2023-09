Rugby, nel ranking balzo per Inghilterra, Australia e Galles

È iniziata questo weekend la Coppa del Mondo 2023, e le prime partite hanno subito creato uno scossone al ranking mondiale. Se è vero che alcuni team non sono scesi in campo, è anche vero che la classifica mondiale varia molto in occasione della Rugby World Cup, visto che i punti assegnati (o tolti) sono raddoppiati rispetto ai test match normale. Vediamo, dunque, cosa è successo.

A fare la differenza sono state soprattutto le vittorie dell’Inghilterra sull’Argentina, quella dell’Australia contro la Georgia e quella sofferta del Galles con le Fiji. Successi che per le tre squadre valgono un balzo di due posizioni nel ranking, mentre a crollare è soprattutto l’Argentina, che è passata dal sesto al decimo posto.

Per il resto non cambia il podio, anche se il divario tra Irlanda, Sudafrica e Francia rispetto alle inseguitrici è cresciuto notevolmente grazie al ko subito dagli All Blacks (ancora quarti) proprio contro i Bleus. Scendendo nella classifica guadagnano una posizione le Samoa e l’Italia (ora 12sima) ai danni della Georgia, che scende in tredicesima posizione.

RANKING MONDIALE RUGBY AL 12 SETTEMBRE 2023

1 Irlanda 91.82

2 Sudafrica 91.67

3 Francia 90.59

4 Nuova Zelanda 87.69

5 Scozia 83.43

6 Inghilterra 83.22

7 Australia 81.78

8 Galles 80.66

9 Fiji 77.88

10 Argentina 77.59

11 Samoa 76.19

12 Italia 75.63

13 Georgia 76.23

14 Giappone 73.29

15 Tonga 70.29

16 Portogallo 68.61

17 Uruguay 66.63

18 USA 66.22 – assente in Coppa del Mondo –

19 Romania 64.56

20 Spagna 64.05 – assente in Coppa del Mondo –

21 Namibia 61.61

22 Cile 60.49

