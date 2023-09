Rugby, Mondiali 2023: la Scozia abbatte la Romania e resta in corsa per i playoff

Si è conclusa la giornata di sabato della Rugby World Cup e a Lille è andata in scena la partita tra la Scozia e la Romania. Match sulla carta con poco da dire, con la Scozia a caccia della vittoria per restare almeno virtualmente in corsa per i quarti, mentre i romeni arrivavano dopo 158 punti subiti in due partite. Ecco come è andata.

Match che parte subito con la Scozia in attacco e la Romania a difendere soffrendo. Servono nove minuti ai britannici per andare oltre e lo fanno con Hamish Watson che riceve palla al largo, controlla l’ovale e sfonda per il 7-0. Non rallentano gli scozzesi, che dominano sul campo, mentre i rumeni faticano anche solo a placcare e al 16’ è Ali Price ad andare oltre per il 14-0.

Al 20’ inizia, invece, lo show di Darcy Graham, che si infila senza problemi nella “non difesa” rumena e il punteggio va sul 21-0. Piove sul bagnato per la Romania, quando alla mezz’ora Robert Irimescu colpisce con la spalla il volto di Healy e cartellino giallo per il rumeno. Passano tre minuti e doppietta per Darcy Graham che si tuffa oltre la linea e punteggio che va sul 28-0. Secondo giallo per la Romania per Florian Rosu al 31’. Prima dell’intervallo arriva la quinta meta scozzese con Matt Fagerson e nella stessa azione fallo di Marius Simionescu e terzo giallo per la Romania, con Darcy Graham che subito dopo firma il personale tris e squadre che vanno negli spogliatoi sul 42-0.

Non cambia la musica nella ripresa, con la Scozia che ci mette 5 minuti prima di trovare nuovamente la via per la meta, questa volta con Chris Harris. Match che fin dall’inizio non aveva niente da dire e, così, nell’ultima mezz’ora basta solo aggiornare il tabellino con la meta di Ollie Smith al 54’, poi Ben Healy al 61’, Johnny Matthews al 71’, Rory Darge al 73’ e quarta marcatura di Darcy Graham per l’84-0 finale.

Foto: Julian Finney – World Rugby/World Rugby via Getty Images