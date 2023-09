Calcio, Serie A: Lautaro show all’Arechi! L’Inter strapazza la Salernitana grazie a quattro gol dell’argentino

Si è chiusa anche l’ultima sfida di oggi valevole per la settima giornata della Serie A 2023-2024. L’Inter di Simone Inzaghi non trema dopo il successo del Milan sulla Lazio di qualche ora fa, battendo 4-0 la Salernitana all’Arechi grazie a quattro reti messe a segno da Lautaro Martinez e riagganciando i rossoneri in testa alla classifica a quota 18 punti, mentre i granata rimangono inchiodati nelle estreme retrovie della classifica, con la casella delle vittorie stagionali che rimane ferma sullo zero.

Partenza dirompente per i nerazzurri, i quali vanno vicini al gol in tre diverse occasioni nei primi 10′: Ochoa è reattivo sulla deviazione di Thuram sugli sviluppi di una punizione al 6′, poi è Sanchez ad andare vicino al gol, calciando male da ottima posizione, infine Dumfries va a sfiorare l’incrocio dei pali con una conclusione dalla distanza. Col passare dei minuti, la squadra di Paulo Sousa si fa vedere con più insistenza nei pressi della porta di Sommer, specialmente con Kastanos che in due occasioni non va lontano dallo specchio della porta nel giro di cinque minuti.

Nella ripresa, Inzaghi capisce che è il momento di inserire i pezzi da 90, in particolare il capitano Lautaro Martinez, per non rischiare di compromettere una situazione potenzialmente pericolosa. Proprio il numero 10 nerazzurro diventa in un batter d’occhio l’assoluto protagonista del match, aprendo le marcature al 62′ sfruttando il servizio di Thuram e scavalcando Ochoa con un tocco delizioso che si insacca nella porta granata. La reazione dei padroni di casa è imminente, e quattro minuti dopo Legowski, servito alla perfezione da Martegani con un filtrante in verticale, pareggia i conti, ma il centrocampista è scattato in posizione di fuorigioco. L’accaduto spezza le gambe alla Salernitana, che al 77′ subisce il secondo gol dal centravanti argentino, abile a girarsi sul mancino e infilare Ochoa. Sei minuti dopo Thuram si procura un calcio di rigore per un fallo di Lovato, sul dischetto va Lautaro che non fallisce neanche dagli undici metri, prima di chiudere i conti all’89’ con il quarto gol della sua incredibile serata.

