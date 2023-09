Rugby, Mondiali 2023: la Francia cerca il bis contro lâ€™Uruguay

Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il primo match del lungo weekend della Rugby World Cup 2023. E a Lille scenderanno in campo i padroni di casa della Francia e l’Uruguay, con i sudamericani che sono al loro esordio iridato. Per i Bleus, invece, la volontà di concedersi il bis dopo aver battuto la Nuova Zelanda.

Sulla carta la sfida di questa sera non dovrebbe avere storia, con la Francia che è tecnicamente e fisicamente superiore all’Uruguay e i Bleus che si sono candidati tra i favoritissimi per il titolo finale, mentre per i sudamericani l’obiettivo più credibile di questo Mondiale è battere la Namibia e chiudere al quarto posto nel girone.

Tanti i cambi fatti da Fabien Galthié, che ha già messo nel mirino la sfida dell’ultimo turno contro l’Italia, ma sa che deve fare attenzione. L’Uruguay non farà parte dell’élite ovale, ma è una nazionale in forte crescita, quattro anni fa sconvolsero il mondo battendo le Fiji ai Mondiali e hanno molti giocatori che militano proprio in Francia e, dunque, conoscono bene la squadra dei Bleus e tenteranno di scioccare nuovamente il mondo.

FRANCIA-URUGUAY

Francia: 115 Melvyn Jaminet, 14 Louis Bielle-Biarrey, 13 Arthur Vincent, 12 Yoram Moefana, 11 Gabin Villière, 10 Antoine Hastoy, 9 Maxime Lucu, 8 Anthony Jelonch (c), 7 Sekou Macalou, 6 Paul Boudehent, 5 Romain Taofifenua, 4 Cameron Woki, 3 Dorian Aldegheri, 2 Pierre Bourgarit, 1 Jean-Baptiste Gros

In panchina: 16 Peato Mauvaka, 17 Reda Wardi, 18 Sipili Falatea, 19 Bastien Chalureau, 20 Thibaud Flament, 21 Francois Cros, 22 Baptiste Couilloud, 23 Thomas Ramos

Uruguay: 15 Baltazar Amaya, 14 Bautista Basso, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca (c), 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Ignacio Peculo, 2 Guillermo Pujadas, 1 Mateo Sanguinetti

Replacements: 16 Facundo Gattas, 17 Matias Benitez, 18 Reinaldo Piussi, 19 Ignacio Dotti, 20 Lucas Bianchi, 21 Carlos Deus, 22 Agustin Ormaechea, 23 Felipe Berchesi

