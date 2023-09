Rugby, la Francia schianta la Nuova Zelanda al debutto dei Mondiali e si candida al titolo

Doveva essere un esordio con il botto e così è stato. A Parigi è andata in scena questa sera la partita inaugurale dei Mondiali 2023 di rugby che si disputano in Francia e sul prato dello Stade de France sono scesi i padroni di casa transalpini e la Nuova Zelanda, cioè i temibili All Blacks. Entrambe le squadre, ricordiamo, inserite nella pool A dove c’è anche l’Italia, che scenderà in campo domani con la Namibia.

Pronti, partenza, via e dopo 100 secondi arriva la prima meta dei Mondiali. Nuova Zelanda in attacco, un vantaggio da sfruttare, Beauden Barrett calcia al largo, in area di meta, e lì c’è Mark Telea che prende l’ovale e schiaccia il 5-0 iniziale per gli All Blacks. Passano due minuti e la Francia risponde dalla piazzola per il 5-3. A questo punto le due squadre rallentano i ritmi, iniziano a studiarsi, anche se sono i neozelandesi a fare la partita.

Al 20’, però, è di nuovo Thomas Ramos dalla piazzola a segnare per la Francia che passa avanti 6-5. Si lotta su ogni pallone, ma di chance reali di mete non se ne vedono e così la Nuova Zelanda torna in vantaggio al 25’ con il piazzato di Richie Mo’unga. Tre minuti e nuovo fallo degli All Blacks, terzo calcio per Ramos e punteggio sul 9-8. Ed è questo il risultato con cui si va al riposo, con gli All Blacks che partono meglio, ma poi il piede di Ramos e gli errori dei tutti neri permettono alla Francia di chiudere in vantaggio.

Ripresa che parte quasi in fotocopia con il primo tempo. Ancora gli All Blacks in attacco, ancora il pallone che arriva a Telea e che schiaccia e Nuova Zelanda che ritorna avanti sul 13-9. Francia che domina in mischia, ma è obbligata a inseguire. E al 53’ fiammata dei Bleus, bellissimo calcio al largo per Damian Penaud che si invola, ma Richie Mo’unga arriva all’ultimo, obbliga l’ala all’avanti e nega una meta già fatta. Insiste, però, la Francia che un minuto dopo trova un fallo piazzabile, ma va in touche. E sulla seguente azione Penaud si riprende quello che gli era stato tolto, si tuffa, schiaccia e Francia di nuovo avanti 16-13. Peggiorano le cose per gli All Blacks sulla ripartenza del gioco, con fallo pericoloso di Will Jordan, cartellino giallo e dieci minuti out.

Francia che può entrare così nell’ultimo quarto di gioco in superiorità numerica e che può gestire il vantaggio minimo, cercando il colpo del ko. Ancora l’indisciplina rischia di costare agli All Blacks, con un fallo che manda Ramos sulla piazzola al 65’ e punteggio che va sul 19-13. Nuova Zelanda che al di là delle due fiammate di Telea hanno mostrato poco per sperare di riaprire la partita. Anzi, al 73’ va sulla piazzola di nuovo la Francia e Ramos manda i suoi oltre il break sul 22-13. È la Francia a dar spettacolo, va in meta al 76’ con un’azione bellissima, ma c’è un avanti e nulla di fatto. Meta che arriva subito dopo, con Melvyn Jaminet che appena entrato raccoglie un pallone calciato vicino alla linea di meta, evita l’avversario e schiaccia per il 27-13 finale. Per gli All Blacks è la prima vittoria nella storia nella fase a gironi dei Mondiali.

Foto: Matthieu Mirville/DPPI – LPS