Rugby, Mondiali 2023: Italia, con la Namibia per iniziare col piede giusto

Iniziano questa sera i Mondiali di rugby di Francia 2023, ma per l’Italia l’appuntamento è per domani, sabato 9 settembre alle ore 13, quando allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne gli azzurri di Kieran Crowley scenderanno in campo contro la Namibia nel primo match iridato per le due squadre.

L’Italia ha l’obiettivo minimo di vincere le prime due partite del torneo contro Namibia e Uruguay per garantirsi la certezza di essere già qualificata per i prossimi Mondiali, ma soprattutto ha l’obbligo di vincere all’esordio contro una squadra che nella sua storia non ha mai vinto un match in Coppa del Mondo. E la Namibia è una squadra in ricostruzione, con pochi nomi importanti e un allenatore, Allistar Coetzee, entrato nella storia per il ko del suo Sudafrica proprio contro gli azzurri a Firenze nel 2016.

Di contro l’Italia ha una rosa di qualità e se i risultati in questo 2023 non sono stati entusiasmanti, sicuramente il gioco è cresciuto e Lamaro e compagni vogliono chiudere la pratica Namibia il prima possibile per concentrarsi sulle prossime sfide. Perché dopo gli africani e l’Uruguay, più insidiosa ma da battere, arriveranno i big match contro All Blacks e Francia, dove gli azzurri proveranno a ribaltare i pronostici e conquistare i quarti di finale.

ITALIA-NAMIBIA

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Epalahame Faiva, 17 Ivan Nemer, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Martin Page-Relo, 22 Paolo Odogwu, 23 Pierre Bruno

Namibia: 15 Divan Rossouw, 14 Gerswin Mouton, 13 Johan Deysel, 12 Danco Burger, 11 JC Greyling, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Damian Stevens, 8 Richard Hardwick, 7 Johan Retief, 6 Wian Conradie, 5 Tjiuee Uanivi, 4 Adriaan Ludick, 3 Johan Coetzee, 2 Torsten van Jaarsveld, 1 Desiderius Sethie

In panchina: 16 Louis van der Westhuizen, 17 Jason Benade, 18 Casper Viviers, 19 Tiaan De Klerk, 20 Prince Gaoseb, 21 Jacques Theron, 22 Andre van der Bergh, 23 Le Roux Malan

