Rugby, Mondiali 2023: il Sudafrica passeggia sulla Romania

La seconda domenica iridata è iniziata in Francia a Bordeaux, dove il Sudafrica ha affrontato la Romania. Match sulla carta senza storia, con gli Springboks nettamente favoriti, anche vista la pesante sconfitte dei rumeni all’esordio con l’Irlanda. E sul campo non ci sono state sorprese.

Parte spingendo il Sudafrica, che vuole subito dare un segnale all’Irlanda e dopo un paio di folate non concretizzate è Cobus Reinach ad andare oltre dopo tre minuti di gioco per il 5-0, con l’ennesimo calcio sbagliato in questo Mondiale per gli Springboks. Tutto troppo facile per il Sudafrica e al 7’ arriva subito la seconda meta, questa volta con Makazole Mapimpi che incrocia, passa e schiaccia per il 12-0. E Reinach si concede il bis dopo nove minuti in un match virtualmente già chiuso e punteggio sul 19-0. E il bonus arriva dopo dodici minuti, quando ruba palla il Sudafrica e poi l’ovale arriva a Damian Willemse per il 26-0. Al 14’ prima chance per la Romania, ma Tevita Manumua non trova i pali.

Match ormai in archivio con larghissimo anticipo e prima della fine del primo quarto segna anche Marco van Staden, ma la meta viene annullata dal Tmo. Ora anche il Sudafrica può rallentare un po’ il ritmo e gestire i giocatori in vista della seconda parte di questa fase a gironi. Non rallenta, invece, Reinach che al 24’ va a segno per la terza volta per il 33-0. Si chiude, così, il primo tempo di un match che ha veramente poco da dire.

E la ripresa inizia come si è giocato tutto il primo tempo, con gli Springboks in attacco che dopo tre minuti vanno in meta con il neoentrato Deon Fourie e punteggio che sale sul 38-0. Prova la Romania a dare almeno un segnale, ma non fatica il Sudafrica a difendere. E appena tornano in attacco i sudafricani vanno a segno, questa volta con il bis di Willemse, ma ancora una volta il Tmo annulla. Subito arriva, però, la settima marcatura, questa volta di punizione con la mischia e punteggio che sale sul 45-0. E al 55’ è la volta della meta di Grant Williams per il 52-0. Williams che si concede il bis al 62’, poi bis anche per Mapimpi al 64’, che fa anche il tris al 68’, poi tocca a Willie Le Roux al 74’ per il 76-0 finale.

