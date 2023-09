Rugby, Mondiali 2023: colpaccio Fiji! Battuta lâ€™Australia e corsa playoff riaperta

Era il big match di giornata e Australia-Fiji non ha deluso le aspettative. Era un match da (forse) dentro o fuori per le Fiji, dopo il ko subito con il Galles, ma i figiani hanno confermato le belle cose viste con i britannici e si sono imposti sull’Australia. Ora la corsa playoff è apertissima, con l’Australia che si trova spalle al muro.

Parte subito in attacco l’Australia, con le Fiji molto fallose e dopo 3 minuti va sulla piazzola e 3-0 con il calcio di Ben Donaldson. Prova a reagire la squadra figiana, ma il gioco è molto spezzettato e non si concretizzano le folate. Al 12’ fallo australiano e sulla piazzola va Kuruvoli e va tra i pali per il 3-3. Grande equilibrio tra due squadre che giocano senza paura, alternando attacchi decisi a ottime azioni difensive.

Si arriva, così, al 21’ quando un nuovo fallo dei Wallabies riporta Kuruvoli sulla piazzola e Fiji in vantaggio 6-3. Subito dopo, però, le Fiji perdono palla, contrattacco con un calcio da 50/22, touche battuta veloce e Mark Nawaqanitawase, di origini figiane, schiaccia per il 8-6 per l’Australia. Al 27’ dubbio fischio a favore delle Fiji, per l’ennesimo placcaggio alto che ormai viene fischiato random, e Kuruvoli va sulla piazzola e va dentro per il 9-8. Danno spettacolo le Fiji e, a differenza del solito, sono più ciniche e al 33’ tornano sulla piazzola per il 12-8. Troppo fallosi gli australiani e, così, le Fiji restano in attacco, ma perdono due touche su due e sprecano malamente la chance di allungare e si va al riposo sul 12-8 per le Fiji.

E al 43’ su un pallone che rimbalza senza controllo è Josua Tuisova il più veloce, prende l’ovale e corre schiacciando al largo per il 19-8 per le Fiji. Poco dopo rischia grosso la squadra pacifica, con un calcio stoppato nei 22, ma c’è un fuorigioco e si salvano i figiani. Insistono le Fiji, faticano tantissimo gli australiani che continuano a commettere infrazioni e al 49’ va nuovamente sulla piazzola con Lomani, che però sbaglia malamente. Danno spettacolo le Fiji, con i Wallabies che oggettivamente sembrano non trovare una soluzione per girare il match. Prova a reagire la squadra di Eddie Jones, ma l’ennesimo errore ferma l’avanzata dei Wallabies, mentre passa il tempo.

Spinge l’Australia, le Fiji continuano ad avere problemi in touche e al 63’ occasione d’oro per i Wallabies per riaprire i giochi. Ma ancora una volta i figiani difendono bene e obbligano all’infrazione gli avversari. Così al 66’ va sulla piazzola Lomani e Fiji che vanno sul 22-8. Serve una reazione feroce dell’Australia e arriva subito. Al 69’ touche offensiva, maul devastante e si stacca Suli Vunivalu, anche lui di origine figiana, che schiaccia e punteggio che va sul 22-15 per le Fiji. Figiani che soffrono tantissimo in touche, regalano un’infinità di palloni all’Australia, che però non ne approfitta. Vincono, così, le Fiji e girone apertissimo.

Foto: World Rugby/World Rugby via Getty Images