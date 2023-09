Rugby, Mondiali 2023: gli All Blacks devono rialzare la testa con la Namibia

Si disputa domani sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il secondo match del lungo weekend della Rugby World Cup 2023. E a Tolosa scenderanno in campo la Nuova Zelanda e la Namibia, entrambe uscite sconfitte all’esordio. E soprattutto per gli All Blacks questo è il momento di cambiare marcia.

Dopo il ko con la Francia, che ha virtualmente compromesso la possibilità di chiudere in vetta il gruppo A (e che in Nuova Zelanda ha scatenato le teorie complottistiche su un possibile “biscotto” tra Francia e Italia all’ultima giornata, ndr.), gli All Blacks ora affrontano la squadra più scarsa del lotto e per farlo Ian Foster ha cambiato completamente il XV titolari. Restano in campo Beauden Barrett, Anton Lienert-Brown, Ardie Savea, Dalton Papali’i, Sam Whitelock e Nepo Laulala, mentre cambiano tutti gli altri protagonisti.

Di contro, invece, la Namibia cambia meno per una delle partite dove arrivano con meno chance di ben figurare. Il pesante ko subito contro l’Italia ha confermato il gap netto che c’è tra gli africani e le avversarie del girone e per i ragazzi di Allister Coetzee la vera partita chiave sarà quella con l’Uruguay. Ma ciò non toglie che vorranno uscire da Tolosa a testa alta.

NUOVA ZELANDA-NAMIBIA

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Caleb Clarke, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Damian McKenzie, 9 Cam Roigard, 8 Ardie Savea (c), 7 Dalton Papali’i, 6 Luke Jacobson, 5 Samuel Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Ofa Tu’ungafasi

In panchina: 16 Dane Coles, 17 Ethan de Groot, 18 Fletcher Newell, 19 Scott Barrett, 20 Tupou Vaa’i, 21 Aaron Smith, 22 Richie Mo’unga, 23 Rieko Ioane

Namibia: 15 Cliven Loubser, 14 Gerswin Mouton, 13 Johan Deysel, 12 Le Roux Malan 11 Divan Rossouw, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Damian Stevens, 8 Richard Hardwick, 7 Prince Gaoseb, 6 Wian Conradie, 5 Tjiuee Uanivi, 4 Johan Retief, 3 Johan Coetzee, 2 Torsten van Jaarsveld, 1 Jason Benade

In panchina: 16 Louis van der Westhuizen, 17 Desiderius Sethie, 18 Haitembu Shifuka, 19 PJ Van Lill, 20 Adriaan Booysen, 21 Max Katjijeko, 22 Jacques Theron, 23 JC Greyling

Foto: LaPresse